La moto, cette passion qui fait courir les cadres

Pas besoin d’être un as de la moto pour devenir un biker. Bon nombre de passionnés de sports mécaniques troquent leurs costumes cravates le week-end contre des blousons en cuir, sur des bolides à deux roues…, femmes et hommes, couples dans des parades afin de partager leur passion. «Les deux-roues attirent tout type de profil et catégorie sociale : dirigeants d’entreprise, cadres, professions libérales, étudiants ou tout simplement amateurs de motos. Certains sont en groupes restreints, entre amis, alors que d’autres font partie de clubs ou associations caritatives», souligne Hatim Bennouna, passionné de sports mécaniques.

Cette dernière décennie, on a bien vu l’émergence de nombreuses associations ou clubs, à l’image des Aigles de l’Atlas, Dar Bouazza Bikers, Dada’s Bikers, Big Brothers ou encore Miss Moto. «Etre biker est un esprit de communauté qui se base sur la générosité, le partage et la liberté d’esprit. Certaines associations ont pour objectif de rendre les voyages instructifs, d’organiser des actions caritatives, de participer à des campagnes de don de sang, ou encore à des visites d’orphelinats…». En dehors de ces missions, «les communautés de bikers programment des randonnées à travers le Maroc et même à l’étranger, à l’occasion d’événements orchestrés avec des clubs internationaux», poursuit Bennouna.

Pour ceux qui veulent s’initier à cette passion, pas besoin de casser la tirelire pour une grosse cylindrée. Des modèles comme la Royal Enfield Thunderbird sont proposés à partir de 55.000 DH, en entrée de gamme. La Continental GT coûte pour sa part 80.000DH. En revanche, pour des marques plus célèbres, il faut compter dans les 250.000DH pour une Goldwing, une Ducatti Diavel ou encore dans les 320.000DH pour la Harley Davidson Road King. La moto ne va jamais sans son équipement. Un casque de qualité coûte à partir de 3.000DH. Le blouson avec protection coûte en moyenne 2.000 à 3.000 DH. Certains modèles peuvent coûter au-delà de 10.000DH. «Aujourd’hui, les sites e-commerce spécialisés dans les sports mécaniques offrent une panoplie d’articles à des prix raisonnables», conclut la même source.

Quel équipement ?

Blouson, casque, gants, bottes…, l’équipement est indispensable pour un motard. Des casques homologués peuvent aller jusqu’à 5.000 DH. Pour leur part, certains blousons sont munis d’une côte de sécurité dans les coudes, épaules et dos. Là aussi, la fourchette de prix est très disparate.

Quelle moto ?

En matière de bolides à deux roues, chacun sa religion. Les marques les plus côtées restent les Harley Davidson, les BMW, les Ducatti ou encore les Goldwing. La marque Royal Einfield est présente au Maroc depuis quelques années et propose des prix intéressants pour les débutants.

Quel parcours ?

Les passionnés organisent pratiquement tous les mois des sorties aux alentours des grandes métropoles mais aussi dans les régions de Merzouga, Ouarzazate, Bin El Ouidane ou encore Dakhla. Pour les débutants, il est conseillé de faire le trip dans le cadre d’une association ou club de bikers.