La diplomatie royale en Afrique au service de l’entreprise marocaine

La Chambre de Commerce d’Industrie et de Services Casablanca Settat (CCISCS) a organisé, jeudi 26 janvier, une conférence sous le thème «La diplomatie de S.M. le Roi Mohamed VI en Afrique au service de l’entreprise marocaine », en présence de plusieurs diplomates africains.

Cet événement a été l’occasion de mettre en exergue l’ampleur des efforts déployés par le Maroc sous la conduite du Souverain, pour consolider sa présence dans plusieurs régions du continent, à la faveur d’une stratégie novatrice fondée sur le co-développement et le partenariat gagnant-gagnant.

Lors de ce rendez-vous, les intervenants ont souligné que SM le Roi a initié une vision stratégique prometteuse pour la coopération avec les pays africains, basée sur plusieurs dimensions, dont celle liée à la coopération commerciale et culturelle. Cette dynamique fait aujourd’hui du Maroc un acteur incontournable en Afrique et l’un des pays d’Afrique du Nord les plus implantés dans ce continent.

S’exprimant à cette occasion, le président de la CCIS de Casablanca-Settat, Hassane Berkani, a hautement salué la politique royale en Afrique, mettant en avant l’engagement du Royaume aux côtés des pays africains frères et amis, et rappelant les multiples visites royales dans le continent qui ont donné naissance à plusieurs accords de partenariat gagnant-gagnant.

Pour sa part, le responsable développement Banque de détail à l’international du Groupe Attijariwafa Bank, Youssef Krisni a passé en revue l’historique de la présence du groupe en Afrique. Il a de même évoqué les stratégies adoptées par le groupe pour accompagner et orienter les entrepreneurs et les entreprises pour investir le marché continental.

Dans une déclaration à La Vie Eco, le président de la Fédération des Associations Subsahariennes au Maroc (FASAM), Abdoulaye Diop, s’est félicité des grandes initiatives mises en place par les entreprises marocaines en Afrique, ainsi que les grands projets qui ont vu le jour dans le continent, grâce à la politique d’ouverture, de solidarité et de coopération du Maroc. Il a également salué le savoir-faire des entreprises marocaines dans tous les secteurs. «Nous remercions énormément SM le Roi d’avoir pu offrir ce nouveau souffle au continent africain qui n’a aujourd’hui plus besoin de sortir du continent pour aspirer à une certaine souveraineté énergétique ou alimentaire» a-t-il déclaré.

Cette conférence a été ponctuée par la cérémonie de présentation et la signature du livre «Mohammed VI un Roi africain, 20 ans de diplomatie marocaine en Afrique» par son auteur, Samir Chaouki.

Ce dernier a affirmé que son ouvrage, qui est le fruit de dix ans de couverture sur le terrain de visites royales et des coulisses, revient en détails sur les grandes avancées du Maroc dans ses partenariats avec plusieurs pays africains amis.

En organisant cette manifestation, la CCISCS entend confirmer son entière adhésion à la vision Royale en Afrique. Cette adhésion se traduit, notamment, par l’accueil chaque année, de plusieurs délégations économiques en provenance de différents pays africains, et par l’encadrement et l’accompagnement des associations d’hommes d’affaires africains résidant au Maroc.