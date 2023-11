La destination Maroc en vedette au WTM à Londres

Le Maroc est décidé à doper les arrivées de touristes anglais. En s’associant cette année à l’image du World Travel Marke (WTM), les décideurs du tourisme marocain envoient un signal fort à l’écosystème mondial et plus particulièrement aux opérateurs britanniques.

Le WTM est en effet le plus grand salon BtoB au monde et c’est l’occasion dans cette période de reprise de l’activité de promouvoir la destination Maroc. Pour ce faire, l’ONMT a fait les choses en grand. Le Royaume est la destination à l’honneur lors de cette édition 2023. Aussi à l’intérieur du salon comme dans plusieurs endroits en ville, les images du Maroc sous le label ‘’Morocco kingdom of light’’ sont exhibées.

Une belle communication pour la destination accompagnée d’une présence en force de participants marocains. Et ce, à travers une délégation menée par la ministre du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, et le président de la Confédération nationale du tourisme, Hamid Bentaher. Les professionnels étaient aussi représentés par 44 co-exposants en provenance des 12 régions du Maroc.

Conforter la destination Maroc

Les opérateurs du tourisme d’Agadir et de Marrakech étaient notamment nombreux. Dans le pavillon Maroc habillé d’un nouveau concept de stand et doté d’une superficie de 760 m2, ces deux régions amirales du tourisme marocain, destinations les plus prisées par les touristes britanniques, ont occupé 130 m². «C’est le moment de consolider les acquis, notamment par une présence visible pour rassurer nos partenaires.

Il s’agit aussi de conforter la destination Maroc auprès de ses marchés traditionnels et de conquérir de nouveaux marchés afin de contribuer au développement en puissance de notre activité touristique», lance dans ce contexte Salah-Eddine Benhammane, président du Conseil régional d’Agadir Souss-Massa. Pour le professionnel, le renforcement de l’aérien programmé sur ce marché pour mieux relier la destination Maroc est synonyme de belles perspectives pour les arrivées de touristes anglais.

Ce sont les objectifs du partenariat signé sur cinq ans entre l’ONMT et le TO britannique JET2. «L’accord a pour objectif d’intégrer en pole position la destination Maroc dans la programmation de ce premier TO britannique. Il s’agira aussi de programmer, lors de la première année de l’accord, 17 vols par semaine au départ de plusieurs bassins émetteurs au Royaume-Uni. Ces fréquences devront atteindre 28 par semaine à terme», est-il précisé dans un communiqué de l’ONMT.

Les premières dessertes aériennes de cet accord sont annoncées pour l’hiver 2024, Agadir et Marrakech sont les principales villes bénéficiaires de ces nouvelles liaisons. Outre cet accord, l’ONMT a également scellé un partenariat sur 5 ans avec eDreams Odigeo, première plateforme d’abonnements de voyage au monde, propriétaire des marques eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink.

Un marché en progression

En attendant les retombées de ces conventions, soulignons que le Maroc a connu une forte hausse d’intérêt sur le marché britannique en 2023 en comparaison à l’année d’avant.

Selon les informations communiquées par l’ONMT, de janvier à août 2023, l’activité de ce marché a enregistré une hausse de 83 % par rapport à la même période en 2022. À noter que pour l’heure, le Maroc est programmé par près de 150 opérateurs britanniques. La compagnie aérienne Ryanair se positionne en première place en termes de sièges vers le Royaume suivie par la compagnie EasyJet et RAM. Les ambitions aujourd’hui avec les nouvelles dessertes programmées sont de tripler les arrivées.

Selon les professionnels, les Britanniques préfèrent pour leur séjour les plages ensoleillées et les visites touristiques. Ils sont aussi très friands de la gastronomie marocaine.

Pour l’anecdote, dès le premier jour du salon, à l’heure du lunch, le pavillon marocain a été pris d’assaut par les visiteurs de toutes les nationalités pour déguster les mets marocains offerts gracieusement dans un beau buffet et servis par le grand chef Hadi en personne.