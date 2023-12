La CGEM «reconnaît et salue les efforts» engagés par le gouvernement

La réunion du conseil d’administration de la CGEM a été l’occasion pour son président, Chakib Alj, d’apporter des précisions sur sa sortie médiatique de vendredi dernier, durant laquelle il avait exprimé la déception et l’inquiétude du patronat concernant la Loi de finances 2024 et le rythme de déploiement des réformes.

«Dans le cadre d’un débat démocratique, la CGEM émet des recommandations qui vont dans le sens de la construction d’un tissu économique fort susceptible de contribuer activement au momentum positif que traverse notre pays grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers la promotion de l’investissement privé dans les secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d’emplois», a d’emblée souligné le patron des patrons, cité dans un communiqué.

Selon lui, «ces recommandations n’ont en aucun cas vocation à discréditer le travail indéniable entrepris par le gouvernement en faveur des entreprises marocaines et du secteur privé».

Dans ce sens, a-t-il ajouté, «la CGEM reconnaît et salue les efforts engagés, depuis la prise de fonction du gouvernement, pour redynamiser le secteur privé dans une conjoncture difficile, et pour continuer à le soutenir à travers des mesures concrètes, rapides et efficaces, afin de stimuler le rôle de l’entreprise dans la dynamique socio-économique positive que connaît notre pays».

Le président de la CGEM a enfin réitéré l’attachement de la Confédération au partenariat et au dialogue public-privé «comme leviers d’atteinte des objectifs pour le bien et le progrès de notre pays». «Notre Confédération sera toujours, pour l’Exécutif, un partenaire franc, sincère, fiable et constructif», a-t-il conclu.

À noter que le conseil d’administration a approuvé le budget de la Confédération au titre de l’année 2024. Il a également procédé à la nomination de nouveaux mandataires représentants de la CGEM auprès de différentes institutions publiques, semi-publiques ou privées.

De nouveaux membres du CA ont été aussi nommés : il s’agit de Aymane Taud, résident de la Commission économie verte et décarbonation, et de Samira El Khamlichi, présidente du Club des femmes administratrices.