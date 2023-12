La 3ème édition du congrès Digital Now a tenu ses promesses

La 3ème édition du congrès international “Digital Now” s’est ouverte mercredi 20 décembre à Casablanca. Lors de deux panels axés sur “Dirigeant, entrepreneur 3.0 à l’ère du numérique” et “Comment réussir les alliances synergies TPME et Start-up?”, les intervenants ont mis en avant l’importance cruciale de l’innovation, de la digitalisation, et du financement des startups dans la stimulation de la croissance économique.

Ainsi, Salim Guerraoui, entrepreneur passionné par l’excellence opérationnelle depuis plus de 20 ans, a affirmé que dans un monde de plus en plus complexe, la plateformisation se révèle être un pivot incontournable, mettant en avant la nécessité de s’appuyer sur des partenariats internes et externes. Dans la génération précédente, la réussite était souvent associée à l’ascension vers des postes de responsabilité, cependant, avec l’avènement des start-ups et des entrepreneurs contemporains, le titre convoité est devenu celui de “dirigeant/entrepreneur”, a-t-il. Avant d’ajouter qu’aujourd’hui, la dynamique a évolué vers une exigence plus grande : le dirigeant doit être un intrapreneur, fusionnant les compétences de gestion avec une fibre entrepreneuriale affirmée.

Et de faire savoir que cette cohabitation inédite entre dirigeant et entrepreneur reflète un changement significatif dans les paradigmes du leadership, marquant une ère où l’intrapreneuriat devient la clé de la réussite.

Pour sa part, Hind Kabaili, professeur à l’institut Supérieur de Commerce et d’Administration (ISCAE), a défini le dirigeant 3.0 comme étant un leader innovant, adaptable, socialement responsable et compétent dans l’utilisation des nouvelles technologies avec une forte capacité à communiquer.

Elle a ajouté que le concept de dirigeant 3.0 fait référence à une nouvelle génération de leaders en entreprise ou dans d’autres organisations qui adoptent des approches et des compétences adaptées aux changements sociaux et contemporains.

Ceci se fait, a-t-elle expliqué, via l’adaptabilité à la technologie, le leadership participatif, l’ouverture à la diversité, la responsabilité sociale et éthique, l’agilité, la flexibilité et l’apprentissage continu.

De son côté, le consultant manager spécialisé en recrutement de dirigeants, stratégie, organisation et management des ressources humaines, Omar Benaini, à relevé que l’identité du dirigeant est sujette à un questionnement sans réponse évidente, une première dans l’histoire entrepreneuriale mondiale. “Le paradoxe émerge alors que les dirigeants 3.0 intègrent la technologie pour transformer leurs entreprises, tout en étant confrontés à une remise en question de leur monopole décisionnel”, a-t-il expliqué.

La pertinence des dirigeants devient une interrogation légitime, suscitant la réflexion sur la délégation d’aspects clés du rôle du dirigeant à des algorithmes et menant à poser une question centrale : à quoi sert réellement le dirigeant dans ce paysage en mutation?, s’est-il demandé.

Entrepreneuse depuis 30 ans, Yasmina Rheljari, a quant à elle constaté que dans un paysage en perpétuelle évolution, la clé du savoir n’est plus détenue par des outils figés, marquant une véritable rupture.

“Le savoir n’est plus confiné, et la vraie différence réside dans la manière de poser des questions à ChatGPT et ses semblables”, a-t-elle indiqué, notant que la quête n’est plus simplement d’être diplômé et connecté, mais plutôt de se demander : “Vais-je progresser plus rapidement?”

Pour sa part, l’entrepreneur technologique, Mehdi Alaoui, a souligné l’importance de reconnaître et de soutenir le potentiel des startups créatives et innovantes, ce qui favorisera une réussite entrepreneuriale durable sur la scène internationale, notant qu’il est également important de leur donner un statut interne visant à catalyser un écosystème entrepreneurial dynamique et compétitif sur le continent africain.

Tenue les 20 et 21 décembre sous le thème “TPME à l’ère numérique : Libérer le potentiel, Inspirer l’innovation”, cette édition s’annonce comme étant un rendez-vous phare pour l’écosystème de la transformation digitale au Maroc.

Cette rencontre, initiée par le Club Des Dirigeants, se présente ainsi comme un point de rencontre essentiel pour les professionnels engagés dans le développement numérique et entrepreneurial du Maroc.