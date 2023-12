Jumia va cesser ses activités de livraison de produits alimentaires au Maroc

La société de commerce électronique Jumia Technologies fermera son activité de livraison de repas au Maroc, ainsi que dans les 6 autres pays où elle opère d’ici la fin de l’année, afin de se concentrer sur la croissance de son activité principale de vente au détail en ligne, lit-on sur Reuters.

Cette décision est conforme à la «stratégie de Jumia visant à optimiser l’allocation de son capital et de ses ressources et à poursuivre son chemin vers la rentabilité», a déclaré la société, ajoutant que Jumia Food n’était pas adaptée à l’environnement opérationnel et aux conditions macroéconomiques actuelles.

Jumia Food représente environ 11% de la valeur des marchandises générales de Jumia pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, et n’a pas été rentable depuis sa création, précise la même source.

«C’est un segment qui est très difficile dans le monde entier, avec des conditions économiques très difficiles et des pertes importantes. C’est aussi un segment extrêmement compétitif dans le monde et en Afrique», a déclaré à Reuters le directeur général Francis Dufay.

Rappelons que la start-up cotée à la Bourse de New York exerce actuellement son activité de livraison de produits alimentaires au Maroc, au Nigéria, au Kenya, en Ouganda, en Tunisie, en Côte d’Ivoire et en Algérie.