L’industrie des jeux vidéo, qui brasse actuellement des milliards de dollars à travers le monde, est l’une des industries culturelles majeures du XXIe siècle. Le Maroc, fort de ses millions de gamers et de la créativité de sa jeunesse, peut en tirer son épingle du jeu. Et les responsables marocains l’ont compris et n’hésitent pas…