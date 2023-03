Ismail Akalay, DG de Sonasid : «Il faut sortir rapidement l’Offre Maroc de l’hydrogène vert»

Quel est votre objectif en termes de consommation énergétique propre ?

Chez Sonasid, nous avons entamé depuis longtemps une politique énergétique durable. Aujourd’hui, plus de 85% de notre consommation électrique est propre, grâce au contrat qui nous lie notamment avec Nareva en fourniture d’énergie éolienne. Notre objectif est d’atteindre un taux de 100% d’ici à fin 2023. D’ailleurs, nous avons lancé, en juillet 2022, une station photovoltaïque à Nador, avec le même partenaire, d’une capacité de 2 MW, que nous allons doubler prochainement.

Votre mix énergétique comportera-t-il également l’hydrogène vert ?

Effectivement, nous y réfléchissons. Il figure dans le cadre d’un calendrier ambitieux que nous avons d’ores et déjà entamé. En premier temps, nous allons reconvertir nos laminoirs pour qu’ils consomment du gaz naturel au lieu du fuel. Ensuite, nous remplacerons le gaz naturel par de l’hydrogène vert. Mais pour cela, nous devons investir dans le stockage et les conditions de sécurité de cette énergie qui s’enflamme rapidement.

Quand est-ce que vous comptez mettre en œuvre ce processus ?

Dès que les conditions le permettent, que l’Offre Maroc verra le jour et que les coûts soient compétitifs. Nous sommes prêts et nous sommes d’ailleurs sollicités par des entreprises nationales, françaises et britanniques, pour nous vendre cette énergie quand elle sera produite au Maroc. L’hydrogène vert présente énormément d’opportunités, il faut y aller rapidement mais sûrement. Il faudra, en revanche, sécuriser nos approvisionnements en électrolyseurs qui seront très demandés sur le marché mondial. Et pourquoi pas mettre en place une véritable industrie autour de ces systèmes essentiels pour la concrétisation de la stratégie nationale de l’hydrogène vert.

Justement, quel est votre avis par rapport à cette stratégie ?

C’est une stratégie ambitieuse et réalisable. Le monde nous observe et les grands groupes énergétiques nous suivent et attendent notre proposition technique. Nous disposons d’une longueur d’avance par rapport à nos concurrents grâce à notre expertise. De plus, la ressource est là et elle est abondante. Que ce soit pour le solaire ou l’éolien, le Maroc jouit d’atouts indéniables. Maintenant, il faut se dépêcher et sortir l’Offre Maroc.