Station de dessalement de Nador : l’appel d’offres lancé avant la fin de l’année

Le Maroc envisage de lancer un appel d’offres pour une usine de dessalement à Nador d’une capacité annuelle de 250 millions de mètres cubes «d’ici la fin de l’année», a déclaré le ministre de l’Eau et de l’Equipement, Nizar Baraka, à Reuters.

L’usine de Nador, dans l’Oriental, sera la deuxième plus grande du pays après celle de 300 millions de mètres cubes prévue à Casablanca, a souligné le ministre.

Les travaux de construction de la station de Casablanca devraient démarrer au plus tard au début de l’année prochaine et l’eau douce sera pompée d’ici 2027, a-t-il indiqué, ajoutant que les centrales de Nador et de Casablanca s’appuieront toutes deux sur les énergies renouvelables.

«Le dessalement de l’eau de mer garantira l’eau potable aux régions côtières et libérera l’eau du barrage vers les villes de l’intérieur, les zones rurales et l’agriculture», a déclaré Baraka.

Reuters rappelle que le Maroc prévoit de construire 8 nouvelles usines de dessalement au total s’ajoutant aux 12 existantes. Son objectif est de produire 1,3 milliard de mètres cubes d’eau douce par dessalement d’ici 2035. Actuellement, la capacité globale installée des 12 stations s’élève à 179 millions m3 par an.