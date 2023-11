Station de dessalement de Laâyoune : Bientôt les appels d’offres de la deuxième tranche

Les appels d’offres relatifs à la réalisation de la seconde tranche de ce projet, qui consiste à la mise en place d’un ouvrage de prise d’eau directe de mer et des installations de prétraitement ont été lancés, en vue d’assurer l’approvisionnement en eau de mer de la nouvelle et ancienne station, a précisé le directeur régional de l’ONEE (Branche Eau), Mohamed Boubkri, notant que les travaux devraient commencer en 2024.

Réalisé par l’Office dans un délai de trois ans, après sa reconfiguration malgré deux années marquées par les contraintes induites par la pandémie de Covid-19, ce projet permettra de satisfaire la demande en eau potable de la ville de Laâyoune et des centres avoisinants, abritant une population d’environ 280.000 habitants, au-delà de l’horizon 2035 et partant contribuer à l’essor socio-économique de la région.

Rappelons que l’ONEE avait alloué un montant global de 1,2 milliard de dirhams (MMDH) entre 2018 et 2024, pour réaliser cette nouvelle station de dessalement de l’eau de mer, ainsi que d’autres projets structurants dans le secteur de l’eau.

Ces projets visent à améliorer les conditions de distribution d’eau potable et à augmenter la capacité de production d’eau à environ 60.000 m3/jour, dont 80 % via le dessalement de l’eau de mer et 20% à partir des eaux souterraines, en vue de satisfaire la demande en eau potable de la ville de Laâyoune et des centres avoisinants (El Marssa, Foum El Oued et Tarouma), au-delà de l’horizon 2035.

Ces projets d’envergure consistent notamment en la réalisation d’une nouvelle station de dessalement d’eau de mer pour un débit supplémentaire estimé à 26.000 m3/jour et la mise en place d’un ouvrage de prise d’eau directe de mer, pour un montant global estimé à 900 millions de dirhams (MDH).

Parallèlement à ce projet, l’Office a programmé une série de projets structurants pour un coût supplémentaire de 300 MDH, portant sur l’alimentation électrique des stations de dessalement, la restauration de l’ancienne station de dessalement et le renforcement des conduites d’adduction et des installations de distribution d’eau potable à Laâyoune, ainsi que l’entretien du réseau de distribution pour améliorer son rendement.