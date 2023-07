Smurfit Kappa ouvre sa première usine d’emballage en Afrique à Ain Aouda

Smurfit Kappa, l’un des principaux acteurs mondiaux de l’emballage en papier et leader européen du marché a inauguré le 12 juillet 2023 sa première usine africaine d’emballage en carton ondulé située dans la région Rabat-Salé-Kénitra, dans la zone industrielle de Ain Aouda.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, Tony Smurfit, CEO du Groupe Smurfit Kappa, James McIntyre, Ambassadeur d’Irlande au Royaume du Maroc, Patricia Llombart Cussac, Ambassadrice de l’Union Europenne au Royaume du Maroc, Ignacio Sevillano, PDG de Smurfit Kappa Espagne, Portugal et Mounir Naciri, PDG de Smurfit Kappa Maroc.

Mise au point en un temps record de 7 mois, cette usine s’étend sur une superficie de 25.000 m² et a mobilisé un investissement de plus de 35 millions d’euros. Elle dispose d’un système intégré de production d’emballage en carton permettant aussi bien la fabrication des plaques brutes que d’emballages élaborés en carton ondulé.

L’usine créera un total de 400 emplois directs et indirects et apportera des solutions d’emballage innovantes et durables pour compléter les chaînes de valeur de nombreux secteurs dont l’Industrie, l’Agriculture, l’Automobile et le E-commerce.

La production de cette usine est entièrement destinée à la consommation du marché marocain et répondra aux besoins des clients locaux et multinationaux installés au Maroc.

A cette occasion, le ministre Ryad Mezzour a déclaré :”Le secteur des emballages en papier ou en carton est un élément clé de notre stratégie de diversification économique, de développement de la production locale, de l’innovation technologique et de la promotion d’une économie nationale verte. C’est pour cette raison que nous somme tout particulièrement fier de célébrer aujourd’hui l’inauguration de l’usine de Smurfit Kappa au Maroc qui marque un jalon important dans le développement du secteur de par sa contribution à la substitution des importations des produits d’emballage, au transfert technologique et à la transition écologique de notre industrie”.

Le Maroc, un choix stratégique

Ce premier investissement de Smurfit Kappa sur le continent africain est le premier «Green-field» du groupe depuis près de 30 ans. La conception et les machines bénéficient du savoir-faire du groupe pour répondre au mieux aux besoins locaux en matière d’emballage.

«L’inauguration de notre première unité de production de carton ondulé en Afrique représente une étape importante pour Smurfit Kappa. Nous sommes ravis de dévoiler notre installation ultramoderne au Maroc. Nous continuons d’innover et de fournir à nos clients un produit de qualité de manière durable. Nous combinons notre envergure et notre expertise mondiales avec les connaissances de pointe de notre équipe locale pour offrir le meilleur service à nos clients. La situation géographique du Maroc vient compléter nos activités en Europe et renforce notre présence internationale, constituant ainsi un avantage concurrentiel» déclare Tony Smurfit, CEO du Groupe Smurfit Kappa.