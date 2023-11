Settat-Berrechid : L’alimentation en eau potable en milieu rural se renforce

Dans une déclaration à la presse, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 conçu et lancé conformément aux Hautes Orientations Royales, soulignant aussi que ce projet d’un coût de 350 millions de dirhams sur deux ans (2023-2024), est le fruit d’un partenariat entre la région de Casablanca-Settat et le ministère de l’Intérieur.

Il a fait savoir que plus de la moitié des projets programmés (54 %) se trouvent à Settat et que les deux projets lancés ce jeudi concernent 315 douars où réside une population chiffrée à environ 40.000 personnes et qui auront après coup aisément accès à l’eau potable.

Supervisé par l’Agence Régionale d’Exécution des Projets-AREP Casablanca-Settat, le projet concerne les douars relevant des communes Sidi Abdelkrim et Ouled Sebbah (Settat et Berrechid) à travers la mise en place en 14 mois de canalisations d’une longueur de 155 kilomètres ainsi que 148 fontaines et ce, pour un coût d’environ 37 millions de dirhams.

Quant au second projet lancé, il concerne des douars relevant de la province de Settat. Supervisé également par l’AREP Casablanca-Settat, le projet porte sur la réalisation en une année de canalisations d’une longueur de 65 kilomètres ainsi que la construction de 50 fontaines. Coût : environ 12 millions de dirhams.

Le Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027 (PNAEPI) a été établi sur Hautes Orientations Royales, pour accélérer les investissements dans le secteur de l’eau en vue de renforcer l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation notamment pour les zones les plus touchées par le déficit hydrique, pour la période 2020-2027.

Le PNAEPI prévoit la réalisation de projets structurants dans le secteur de l’eau notamment par la mobilisation des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles afin de garantir le développement du secteur de l’eau et l’approvisionnement en eau du pays de manière durable.

Il se décline en cinq axes à savoir un, le développement de l’offre grâce, entre autres, à la poursuite de construction de grands barrages, la construction des petits barrages et des lacs collinaires, la prospection et la réalisation des captages à partir des eaux souterraines ou encore la création de points d’eau pour l’abreuvement du cheptel, deux, la gestion de la demande, l’économie et la valorisation de l’eau par l’amélioration des rendements des installations de distribution d’eau potable et l’augmentation de l’autonomie de réserve en eau potable, trois, la réutilisation des eaux usées notamment pour l’arrosage des golfs, quatre, le renforcement de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural et cinq, l’adoption d’une stratégie de communication et de sensibilisation.