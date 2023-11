Programme Al-Ghait : Plus de 17 MDH pour faire tomber la pluie

Dans le cadre de la réduction des effets de la sécheresse, une convention portant sur l’extension géographique de l’insémination artificielle des nuages (programme Al-Ghait) a été conclue entre les ministères de l’équipement, de l’intérieur, des finances, de l’agriculture, ainsi que l’administration de la défense nationale, pour un montant de 160 MDH sur une période de 3 ans.

En plus des trois centres de Beni-Mellal, El Hajeb et Azilal, avec 20 sites au total, de nouveaux centres ont été créés durant ces trois dernières années. Ils sont situés à khénifra et Taza, en plus de Tansifet, El Haouz et Souss Massa, avec un total de 24 sites supplémentaires.

Alors que la période d’insémination s’étalait habituellement du début du mois novembre jusqu’à fin avril, il a été décidé de l’étendre sur toute l’année. Par la même occasion, le ministère de l’équipement a doté ce programme de nouvelles technologies pour une meilleure efficacité. C’est ainsi qu’un nouvel avion a été acquis et entièrement équipé. Pour l’année prochaine, le ministère prévoit un budget de 17,15 MDH pour ce programme.

Pour rappel, le programme Al-Ghait a été mis en place en 1984. Depuis, le Maroc est devenu une référence dans le domaine et prête assistance à plusieurs pays africains. Il se décline sous forme d’opérations d’insémination des nuages à travers un vecteur terrestre et un autre aérien. Après une première phase de tests étalée sur cinq années, durant lesquelles le programme a été mené en coopération avec des spécialistes américains, les recherches et leurs applications se poursuivent depuis, avec le concours de la Gendarmerie Royale et des Forces Royales Air. A partir de 2005, le programme se généralise au niveau de tout le territoire marocain grâce à l’augmentation du nombre de sites au sol et à l’intervention aérienne par Alpha jet.