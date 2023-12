Metito et Tahlya Group, ensemble pour le dessalement de l’eau au Maroc

Metito et Tahlya Group se sont mis en tandem pour des projets de dessalement de l’eau de mer dans le Royaume. En effet, en marge de la COP28, Metito, investisseur international et développeur des solutions de gestion durable de l’eau, et Tahlya Group, entreprise, basée aux Emirats arabes unis, reconnue pour son expertise en matière d’infrastructures et spécialisée dans la production de l’énergie et le montage des stations de dessalement d’eau en Afrique, ont procédé, le 4 décembre au siège de Metito à Dubaï, à la signature d’un accord pour le développement de projets de dessalement d’eau d’irrigation multi-utilisateurs au Maroc, indique un communiqué conjoint des deux entreprises. La même source renseigne que la mise en œuvre sera réalisée en recourant aux énergies renouvelables.

Le CEO de Metito Utilities, Rami Ghandour, a exprimé son « bonheur » que son entreprise s’associe avec Tahlya Group pour faire face aux problèmes urgents liés à la rareté de l’eau, la sécurité alimentaire et le développement durable au Maroc. » Et d’ajouter que de par l’expertise acquise de son groupe en matière d’ingénierie conjuguée à celle de Tahlya en ce qui concerne les infrastructures, les deux partenaires sont « prêts à relever le défi avec des projets à fort impact durable ».

Pour sa part, Zouhaïr Bensaid, patron de Tahlya, a insisté sur l’importance des projets à venir, tout en relevant que cela s’inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs du développement durable des Nations Unies. Notant que les deux entreprises entendent mettre leurs savoir-faire en commun en vue de développer des stations de dessalement dans le Royaume, il indique sa conviction que ces projets auront de « multiples impacts positifs et durables sur les populations qui seront touchées ». Tout en précisant que les deux partenaires disposent de tous les atouts nécessaires et d’une vision partagée pour mener à bien ce chantier.

A noter que des études sont encore au stade d’être peaufinées avant de déclencher la machine.