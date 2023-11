L’Oriental renforce son approvisionnement en eau potable

L’Office national de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) vient de programmer, à l’échelle de toutes les provinces de la région de l’Oriental, de nombreux projets visant à renforcer et sécuriser l’alimentation en eau potable et à assurer sa généralisation en milieu rural.

Au niveau de la province de Driouch, un certain nombre de projets sont en cours de réalisation avec un investissement global de quelque 500 millions de dirhams (MDH), pour généraliser l’approvisionnement en eau potable à environ 275 douars, répartis sur 12 communes territoriales, et ce à partir de la station de dessalement d’eau de mer, réalisée par l’ONEE à la province d’Al Hoceima, précise un communiqué de l’Office.

Il s’agit des communes d’Ifrni, Bni Marghine, Tzaghine, Talilite, Amjaoue, Targoute, Ijroumaousse, Tamsmane , Dar El Kebdani, Aoueld Amghar, Boudinar et Mhajer. La longueur totale des canaux est d’environ 800 km, avec une mise en exploitation progressive des projets à partir de décembre 2023.

L’Office met également en œuvre un projet visant à renforcer et sécuriser l’approvisionnement en eau potable au profit de la commune d’Ain Zahra à travers la mise en place d’un canal de 40 km de longueur à partir du canal de drainage de Midar relevant de la station de traitement de Nador avec un coût estimé à 40 MDH.

Au niveau de la province de Berkane, l’ONEE a réalisé un projet d’extension de la station de traitement, avec un débit supplémentaire de 130 litres par seconde pour accompagner la hausse sur la demande croissante en eau potable et répondre à moyen terme aux besoins des populations en la matière au niveau du Grand Berkane, à Saïdia et aux centres environnants. Ce projet, réalisé avec un financement de 60 MDH, a été mis en œuvre depuis juillet 2023.

S’agissant de la province de Nador, l’Office s’attèle actuellement à la réalisation de trois projets destinés à alimenter 59 Douars en eau potable pour coût total à 86 MDH. Ces projets qui bénéficient aux communes de Kariat Arkaman, El Barkanine et Ouled Daoud et Zekhanine, devraient être opérationnels début décembre 2023.

L’Office a aussi procédé au triplement de 10 km de canaux de drainage pour renforcer l’alimentation continue en eau potable de la ville de Nador, avec un investissement de 51 MDH, outre la construction d’un nouveau réservoir d’une capacité de 7.000 mètres cubes durant l’année 2023 pour un coût de 12 MDH.

Selon le communiqué, l’ONEE se penche actuellement en partenariat avec l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole sur la réalisation d’un projet de pose de canaux souterrains de différents diamètres pour transporter un débit total estimé à 2,6 mètres cubes par seconde d’eau brute du barrage de Mechraa Hammadi vers les stations de traitement de Nador, Berkane et Zayou, au lieu de l’acheminer via les canaux d’irrigation de Trifa et Bouarak pour un coût d’environ 690 MDH.

A Figuig, l’ONEE réalise actuellement les 1ère et 2ème tranches du projet d’alimentation en eau de 11 douars de la commune territoriale de Bouchaouen, avec un coût d’environ 35 MDH, pour une mise en exploitation progressive prévue en décembre 2023.

Afin de renforcer l’approvisionnement en eau potable de la ville de Talsint, l’Office travaille sur le lancement d’un projet de canal de drainage de 26 km, avec une financement de 28 MDH.

Au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad, l’ONEE a achevé un projet important en mars 2022, concernant la construction et l’équipement de 6 stations de pompage d’eau et 6 points d’eau avec un débit d’environ 125 litres par seconde et la mise en place de 50 km de canaux.

Ce projet vise à sécuriser les besoins des communes et centres de la préfecture à partir des eaux souterraines, qui s’approvisionnaient auparavant en eau potable du canal de drainage du Mechraa Hammadi.

L’Office est aussi en cours de réalisation d’un important projet relatif au renouvellement des canaux de drainage du Mechraa Hammadi sur une longueur de 70 km pour renforcer et sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la ville d’Oujda pour un coût total estimé à 230 MDH. Le taux d’avancement des travaux dépasse les 92% et leur achèvement est prévu d’ici la fin de cette année.

Concernant les provinces de Guercif et Taourirt, l’ONEE œuvre à la réalisation d’un projet structurant d’approvisionnement en eau potable, pour un coût de 464 MDH, comprenant la construction et l’équipement d’une station de traitement des eaux d’un débit de 300 litres par seconde, à partir du barrage de Targha Ou Madi, et la mise en place de 80 km de canaux.

Ce projet, en cours d’achèvement, permettra à la population de répondre à ses besoins en eau potable à moyen terme.

L’Office a également commencé l’exploitation d’une station de pompage d’eau et cinq points d’eau, réalisés dans la commune de Ras Laksar pour renforcer l’approvisionnement en eau potable de la ville de Guercif au cours du mois de juin 2023.

L’ONEE a aussi programmé un projet d’alimentation en eau potable des provinces de Guercif et Taourirt, à partir du barrage de Tarka Oumadi (première tranche), dans le cadre du programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, pour un coût estimé à 210 MDH. Le début des travaux pour ce projet est prévu en 2024. Il a aussi été procédé à la programmation du projet d’alimentation en eau potable des douars relevant des communes territoriales de Moustakmir, Tancherfi, Mechraa Hammadi et Ain Lahajar, relevant de la province de Taourirt.

Ce projet, dont les travaux vont démarrer en 2025, nécessitera un coût de 99 MDH.

Afin de réduire la dépendance aux ressources en eau traditionnelles de la région, l’ONEE préconise le recours aux solutions alternatives notamment le dessalement de l’eau de mer à travers la programmation de la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer à Nador, d’une capacité de 250 millions de mètres cubes par an (140 millions de mètres cubes par an durant la première tranche ). L’exploitation de ce projet devrait débuter en 2027.

S’agissant de l’assainissement liquide, l’Office a commencé à mettre en œuvre des projets visant à développer les systèmes, à élargir et à améliorer les performances des stations des eaux usées à Taourirt, Laâroui, Berkane, Guercif et Bouarfa, outre l’exploitation de nouvelles stations de traitement des eaux usées aux communes de Ras El Ma, Jerada, Midar, Driouch, Debdo, Ahfir et Moltak El Ouidane, Laayoune, Sidi Melouk, Zayou, Saidia, Talsint, Ain Beni Methar, Twissit et Bni Nsar.

Des projets sont en cours de réalisation relatifs à l’élargissement et la restauration des réseaux d’assainissement liquide dans les villes de Taourirt, Bni Nsar, Zayou, Bouarfa, Tiztoutine, Madagh et Lathâamna, ainsi que les stations d’assainissement de Tiztoutine et Maddagh.

L’ONEE a indiqué que ces projets ont contribué à l’amélioration des conditions de vie, de santé et environnementales de la population, et au renforcement du développement social et économique de la région.