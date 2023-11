Inauguration officielle du 5ème Technopark du Royaume à Essaouira

Le cinquième Technopark du Royaume vient d’être inauguré, ce vendredi 24 novembre 2023 à Essaouira, en présence du Conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay, de la ministre déléguée auprès du Chef de gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, ainsi que de plusieurs personnalités locales.

Il s’agit du cinquième Technopark après ceux de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir.

Technopark Essaouira s’étend sur une superficie exploitable de 2.350 m² avec une capacité d’accueil de 60 TPE, start-up et porteurs de projets. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration pour le développement d’une offre d’accompagnement innovante de proximité au profit des start-up opérant dans le domaine du digital, du développement durable, des industries créatives, et à destination des entrepreneurs nomades.

A l’instar des autres zones technologiques, le Technopark d’Essaouira est doté d’un espace de coworking avec 35 positions modulables prêtes à l’emploi destinées aux start-up et aux entrepreneurs nomades, nationaux et internationaux, désireux de disposer d’une antenne locale ou un espace de travail plug and play.

A noter qu’en 2024, la stratégie d’expansion régionale prévoit l’ouverture de trois Technopark à Fès, Oujda et Tiznit.