Équipement et eau : La BEI soutient la vision du Maroc

Le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Ricardo Mourinho Félix, a déclaré, mercredi à Marrakech, que son institution soutient la vision du Maroc en matière de promotion du secteur de l’équipement et de l’eau.

Après des discussions avec le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, M. Félix a indiqué que cette rencontre offre l’occasion de discuter des opportunités visant à dynamiser ce secteur.

Rappelant le partenariat de longue date entre la BEI et le Maroc, le responsable a relevé que les institutions financières européennes sont conscientes des défis de taille à relever par le Royaume en la matière et de sa vision pour le développement de ce secteur vital.

Il a ajouté que les rencontres régulières entre les deux parties ont permis de s’informer des visions du gouvernement marocain et de ses priorités économiques dans les secteurs public et privé, visant la promotion de l’investissement et la création de la valeur ajoutée et de l’emploi.

Quant à M. Baraka, il a noté que cette réunion a permis d’explorer les possibilités d’investissement dans les domaines des infrastructures routières, de l’approvisionnement en eau et des ports, ainsi que les moyens de garantir leur durabilité. De plus, le ministre a souligné que l’ordre du jour incluait des discussions sur les investissements dans l’économie maritime, ainsi que sur les opportunités en matière de soutien technique pour les projets d’envergure actuellement en cours.