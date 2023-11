Equipement : 500 MDH pour la réutilisation des eaux usées

Le ministère de l’équipement met le paquet sur la qualité de l’eau, le traitement des eaux usées et des eaux de pluie. Un budget de 658,5 MDH est prévu pour poursuivre cette stratégie dont 76% sont réservés à la réutilisation des eaux usées traitées dans le cadre du programme national de l’assainissement liquide intégré.

A côté, ce sont 81,5 MDH qui devraient porter sur le suivi de la qualité de l’eau et la lutte contre les sources de pollution. La récupération des eaux pluviales rentre également dans le plan d’action du ministère, qui lui alloue une enveloppe de 77 MDH. Il s’agit entre autres de poursuivre la réalisation de ce programme à Zagoura, Errachidia, Tiznit, Sidi Ifni, Agadir, Es-Semara, Al Hoceima…, Cela, en plus de la réalisation de nouveaux projets dans certaines provinces et préfectures.