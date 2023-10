El Jadida : 1 MMDH pour la construction d’une zone industrielle, d’une académie de football et d’autres infrastructures 

Ces conventions, qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de la région (PDR) 2022-2027, ont été signées lors d’une cérémonie présidée par le président du conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz et le gouverneur par intérim de la province d’El Jadida, Mohamed Samir El Khamlichi, en présence des présidents des communes et représentants d’administrations concernées.



Elles s’assignent pour objectifs de réaliser un développement spatial intégré, renforcer la justice spatiale entre les différentes collectivités territoriales de la province et consacrer le principe de coopération et de partenariat institutionnels.



Les conventions portent sur la réhabilitation et l’aménagement de centres communaux (cinq conventions), la réhabilitation des routes et pistes (quatre conventions), la réhabilitation et la construction des marchés (deux conventions), la création et l’aménagement d’une zone industrielle (une convention), l’approvisionnement en eau potable (deux conventions) et la construction d’une académie de football (une convention).



Les projets concernent plusieurs communes de la province d’El Jadida, à savoir El Jadida, Ouled Frej, El Haouzia, Azemmour, Bir Jdid, Sidi Smail, Maghress, Chaibat et Sidi Ali Benhamdouch.



A cette occasion, le président du conseil de la région de Casablanca-Settat a souligné que la signature de ces conventions est “l’aboutissement d’un dialogue transparent, fraternel et constructif” sur les projets de développement avec un intérêt particulier porté au monde rural, notant qu’il s’agit d’une étape dans la mise en œuvre du plan de développement régional au niveau de la province d’El Jadida, qui occupe le 2ème rang en termes de dynamique économique dans la région Casablanca-Settat.



Dans une déclaration à la presse, M. Maâzouz a souligné qu’il s’agit de la première expérience en son genre, en ce qu’elle rassemble plusieurs conventions de partenariat approuvées par le conseil de la région dans le cadre du PDR 2022-2027, notant que ces conventions constituent une partie de ce plan consacré à la province.



“Aujourd’hui, on a signé 15 conventions de partenariat et de coopération portant sur les infrastructures, l’éclairage, l’eau potable, une zone industrielle, une académie de football, entre autres”, a-t-il dit, notant que ces projets nécessitent une enveloppe budgétaire de 980 millions dirhams dont le conseil de la région contribue à hauteur de 50 pc.



Ces projets, retenus sur la base des composantes du plan de développement régional, sont le fruit de plus d’un an et demi de tournées et consultations dans les différentes communes de la province, a expliqué M. Maâzouz, ajoutant que les projets ont été sélectionnés selon des critères minutieux dans le cadre d’une étude approfondie et grâce à l’engagement des communes à contribuer à la mise en œuvre de ces projets.



Selon lui, d’autres projets verront le jour d’autant que l’ensemble des projets approuvés et signés au niveau de la région ne représentent que le quart de l’enveloppe budgétaire dédiée au PDR de la région Casablanca-Settat.