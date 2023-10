Agence de développement du digital : un investissement prévisionnel de 268 MDH pour 2024

L’Agence de développement du digital (ADD) prévoit un budget d’investissement de 268 millions de dirhams (MDH) pour 2024, de 249 MDH pour 2025 et de 193 MDH pour 2026, ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances de l’année prochaine (PLF-2024).

Pour le budget d’investissement de l’ADD au titre de l’année 2023, il s’est élevé à 314,67 MDH, dont 159,67 MDH en crédits de paiement, fait savoir ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des finances.

À fin juin 2023, le montant de réalisation a atteint 36 MDH, avec des prévisions de clôture devant atteindre 83% des prévisions, ajoute la même source. Concernant le budget d’investissement de l’ADD au titre de l’année 2022, il s’est élevé à 315,18 MDH, dont 170,29 MDH de crédits de paiement. Le taux de réalisation des investissements en termes d’engagement à fin 2022 s’est élevé à 51,2%. Et de relever que l’ADD poursuit, depuis sa création en 2017, la réalisation de sa feuille de route visant de faire du digital un véritable levier de transformation numérique en vue d’une administration efficiente, une économie innovante et une société connectée et inclusive.