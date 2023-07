Innovation industrielle : Segula Technologies inaugure à Casablanca son hub pour l’Afrique

Alors qu’il vient de franchir le cap symbolique des 1.000 collaborateurs au Maroc, le groupe d’ingénierie Segula Technologies ouvre une nouvelle page de son développement dans le Royaume en inaugurant, ce mercredi 19 juillet, l’Africa Innovation Hub, l’antenne africaine de son accélérateur de projets d’innovation industrielle.

L’inauguration s’est déroulée en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’industrie et du commerce, avec lequel une convention de partenariat stratégique a été signée à cette occasion, souligne un communiqué du groupe.

Lancé en 2019 par Segula Technologies, cet accélérateur a pour vocation d’accompagner les startups depuis le développement de leur innovation jusqu’à l’implantation sur le marché industriel. Il a également pour objectif d’accompagner les projets innovants des industriels. Grâce aux solutions des startups ayant intégré le programme, ainsi qu’aux projets de recherche interne de Segula, l’Africa Innovation Hub mettra en place les briques technologiques qui leur permettront de réduire considérablement leurs délais de R&D, précise-t-on.

Selon Segula Technologies, l’Africa Innovation Hub aura trois objectifs. Il s’agit d’abord d’accompagner les projets d’industrialisation des start-up marocaines et africaines (élaboration de schéma directeur, amélioration de la performance, transformation avec une approche usine 4.0). Il s’agit ensuite de se positionner sur des projets d’innovation collaborative et/ou ouverte, portés par des industriels ou des laboratoires de recherche marocains et africains. Enfin, le hub vise à développer des projets de R&D, notamment dans le domaine de la transformation écologique et énergétique.

Par ailleurs, les priorités technologiques de l’Africa Innovation Hub concernent l’électromobilité, la fiabilisation de la filière hydrogène vert, la décarbonation des activités industrielles et le développement de dispositifs médicaux.

Commentant cette inauguration, Ryad Mezzour a souligné que «la dynamique industrielle que connaît notre pays nécessite un accompagnement technique et scientifique rigoureux en vue de stimuler davantage l’innovation et la R&D dans ce secteur. C’est un levier majeur pour la création de la valeur ajoutée, le développement de l’intégration locale, la consolidation de la compétitivité du secteur productif et l’amélioration du niveau technologique du Maroc».

Et d’ajouter : «L’engagement d’un groupe de premier plan à l’instar de Segula dans le secteur de l’ingénierie est essentiel et s’inscrit en ligne avec notre quête pour positionner le Maroc comme un pôle d’excellence en matière d’innovation industrielle en Afrique. Il permettra en outre d’accompagner l’industrialisation du continent et contribuera fortement à la montée des compétences et au développement des projets de recherche pour des activités de pointe innovantes et technologiquement exigeantes».

«Le choix du Maroc s’est imposé naturellement. La stratégie de développement des écosystèmes industriels menée par le Royaume est extrêmement efficace et a permis l’émergence d’un pool de compétences scientifiques et techniques de très haut niveau», a de son côté commenté Adrien Guillemin, directeur de la stratégie et de l’innovation de Segula Technologies.

Pour rappel, Segula est implanté depuis plus de 20 ans au Maroc, où il accompagne les grands acteurs de l’industrie automobile (Stellantis, Renault, Alstom) et aérospatiale (Airbus, Bombardier, Collins, Dassault Aviation, Safran, Ariane Group) grâce à un millier de collaborateurs répartis sur différents sites. Via ses bureaux d’études situés à Agadir, Casablanca et Tanger, Segula Technologies Maroc fournit des services d’ingénierie pour la conception, le développement et l’industrialisation d’ensembles et sous-ensembles automobiles et aéronautiques. En 2019, le Segula a été le premier groupe d’ingénierie à ouvrir un centre d’excellence dédié aux métiers de l’ingénierie automobile à Agadir.