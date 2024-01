Innovation digitale : Le gouvernement signe un contrat-programme avec Maroc Numeric

Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration a conclu un contrat-programme avec Maroc Numeric Cluster (MNC) pour favoriser le développement de l’innovation digitale, en s’appuyant sur l’expérience développée par MNC depuis sa création en 2010.

Signé par la ministre déléguée en charge de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, et le président de Maroc Numeric Cluster, Mehdi Kettani, ce contrat-programme vient concrétiser la volonté des deux parties à réunir les conditions nécessaires pour réaliser les objectifs de développement du secteur numérique et la feuille de route y afférente, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ainsi, l’action de MNC portera sur l’animation de l’écosystème de l’innovation digitale, la diffusion de la culture de l’innovation, de la collaboration et de l’entrepreneuriat digital ainsi que le soutien à l’émergence de projets d’innovation digitale dans différents secteurs économiques, précise le communiqué.

Le premier levier de cette action s’articule autour de la dimension des talents afin d’accompagner la croissance du secteur du digital au Maroc, notamment en massifiant l’offre de formation-insertion, en répondant au développement du secteur de l’offshoring et en améliorant l’employabilité des jeunes dans différentes régions du Maroc.

À cet égard, le projet structurant désigné « JobIntech », lancé avec MNC et CDG, s’inscrit dans ce premier levier et dispense des formations alternatives intensives et qualifiantes, visant à mettre à disposition du marché du travail suffisamment de ressources humaines qualifiées dans le domaine de l’IT, employables et répondant aux besoins évolutifs des entreprises.

Ce sont 1.000 apprenants qui font partie de la phase pilote de ce projet, dont 734 sont déjà diplômés avec un taux d’insertion de 72%. Outre JobIntech, «MNC propose de fédérer ou contribuer à différentes initiatives relatives au renforcement du vivier des talents du digital», a souligné le ministère.

Le deuxième levier, lui, s’articule autour de l’animation de l’écosystème des start-up et des TPE-PME à travers l’organisation d’événements et de formations, la collaboration avec d’autres organisations, telles que les incubateurs, les accélérateurs et les associations professionnelles, en établissant des partenariats et des collaborations stratégiques qui permettront de stimuler l’écosystème des start-up digitales ainsi que la sensibilisation à la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Enfin, le troisième levier portera sur des initiatives de veille et de production de contenu, essentielles pour produire des analyses et des études sur les dernières tendances, tout en stimulant l’innovation dans le secteur numérique, constituant ainsi une base d’échange et de partage des meilleures pratiques entre les différents acteurs du secteur et partenaires de Maroc Numeric Cluster.