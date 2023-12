Info en images. Énergie verte : Le défi du financement au Maroc

Subventions, assistance technique, prêts avantageux… Une panoplie d’offres et de produits de financement pour les entreprises existe déjà. Elle émane d’institutions publiques ou d’initiatives privées, visant à encourager les investissements verts.

Parmi les offres proposées par l’État, on retrouve le produit Green Invest, développé par Tamwilcom, ou encore le programme Tatwir croissance verte. Côté secteur privé, les banques proposent la Green Economy Financial Facility (GEFF), ainsi que la Green Value Chain (GVC), deux produits lancés par la BERD.