Industrie : amélioration de l’activité en mai 2023

La production aurait enregistré des hausses dans la “chimie et parachimie”, dans la “mécanique et métallurgie” et dans “l’électrique et électronique”, ainsi qu’une stagnation dans “l’agro-alimentaire” et une baisse dans le “textile et cuir”, indique BAM dans cette enquête menée du 1er au 28 juin.

Pour ce qui est des ventes, par destination, elles auraient marqué une stagnation aussi bien sur le marché local qu’étranger, fait savoir la même source. Par branche, elles auraient connu des hausses dans la “mécanique et métallurgie” et dans “l’électrique et électronique”, une stagnation dans “l’agro-alimentaire” et des baisses dans le “textile et cuir” et dans la “chimie et parachimie”. S’agissant des commandes, elles auraient connu globalement une hausse, traduisant des augmentations dans la “chimie et parachimie”, dans la “mécanique et métallurgie” et dans “l’électrique et électronique”. En revanche, des baisses ont été déclarées dans “l’agro-alimentaire” et dans le “textile et cuir”.

Pour leur part, les carnets de commandes se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité sauf dans “l’électrique et électronique” où ils auraient été à un niveau normal.

Pour les trois prochains mois, BAM souligne que les industriels anticipent une amélioration de la production et des ventes dans toutes les branches sauf dans le “textile et cuir” où les patrons prévoient une stagnation de la production et une baisse des ventes et dans la “mécanique et métallurgie” où ils s’attendent à un repli de la production. Toutefois, 22% des entreprises déclarent des incertitudes quant à l’évolution future de la production et 28% pour les ventes.