Indice global du travail à distance : le Maroc dans le top 50 mondial et premier en Afrique

Le Maroc est le pays d’Afrique le mieux classé pour le travail à distance selon un l’indice mondial du travail à distance (GRWI), élaboré par la société de cybersécurité NordLayer. A la 48e position de cet indice avec un score de 0,657, le Maroc devance parmi les pays du continent la Tunisie (53e), Maurice (58e), l’Afrique du Sud (65e) et l’Égypte (69e).

L’indice examine divers facteurs contribuant à la qualité du travail à distance. Ceux-ci incluent la cybersécurité, les conditions économiques, les infrastructures numériques et physiques et la sécurité.

«Le Maroc arrive en tête des pays africains au 48ème rang mondial, se distinguant particulièrement en termes de cybersécurité et d’un coût de la vie abordable», souligne les auteurs du classement. «Malgré son retard en matière d’infrastructures numériques et physiques, son attrait pour les touristes et son faible coût de la vie en font une option attrayante», estiment-ils.

Les meilleurs pays pour le travail à distance dans le monde, selon le GRWI 2023, sont tous européens: Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Suède, Portugal, Estonie, Lituanie, Irlande et Slovaquie.

«Même si certaines grandes entreprises technologiques ont récemment ramené leurs employés au bureau ou introduit un modèle de travail hybride, le travail à distance est là pour rester. Il ne s’agit pas simplement d’une tendance : il s’agit d’un changement fondamental dans la façon dont nous abordons la productivité et l’équilibre travail-vie personnelle», soulignent l’étude.