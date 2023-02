Hydrogène vert : La Fédération de l’énergie organise une mission de travail au port d’Anvers-Bruges

À l’invitation des autorités du port d’Anvers-Bruges en Belgique, la Fédération de l’énergie de la CGEM a organisé, du 29 janvier au 1er février, une visite de travail avec la participation d’une importante délégation d’entreprises membres de la Fédération, en vue d’explorer les perspectives de coopération et d’investissement dans le domaine de l’hydrogène vert.

La délégation marocaine est composée de cinquante acteurs opérant dans le domaine énergétique et représentant plus de trente entreprises affiliées à la Fédération de l’énergie, dont notamment l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), l’Université Mohammed VI polytechnique et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), en plus du Cluster Green H2.

L’importance de cette visite de travail a été au centre d’une rencontre organisée le 30 janvier à Bruxelles, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, en vue d’examiner les processus d’exploitation et les chaînes d’approvisionnement des énergies renouvelables en Belgique et de partager les expériences en matière de production de cette énergie du futur, à savoir l’hydrogène et ses dérivés.

Cette visite a été programmée suite à l’intérêt remarquable porté par les opérateurs énergétiques belges aux immenses opportunités offertes par le Royaume dans ce domaine. Elle a permis d’ouvrir des perspectives prometteuses de partenariat en matière de transition énergétique et d’élargir la coopération bilatérale à travers l’échange d’expertises entre les opérateurs nationaux du secteur et leurs homologues du port d’Anvers-Bruges.

Les membres de la délégation marocaine ont pu également s’enquérir des infrastructures maritimes et des unités de production de l’hydrogène et de ses dérivés dont dispose le port d’Anvers-Bruges.

À rappeler que lors de sa récente rencontre au siège de la Fédération de l’énergie avec les opérateurs du secteur, Wim Dillen, directeur de développement du port Anvers-Bruges, a présenté la récente fusion entre le port d’Anvers et Bruges faisant ainsi de cette nouvelle entité le deuxième grand port européen avec un volume transit de 289 millions de tonnes/an.

Aujourd’hui, le port d’Anvers-Bruges ambitionne d’être le plus important hub européen d’importation d’hydrogène vert, en essayant de développer des partenariats à l’international pour pouvoir importer le H2 vert, l’ammoniac et le méthanol, notamment du Maroc.