Franc succès pour la 3e édition du World Power-to-X Summit, rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs de l’énergie renouvelable pour la production de l’hydrogène vert et ses applications, organisé du 19 au 20 septembre 2023 à Marrakech. Pendant deux jours, plus de 1.100 experts et diplomates ont assisté et participé aux 35 sessions et 5…