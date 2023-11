Huawei rassemble le gotha numérique à Essaouira

Résolument engagé en faveur de la transformation digitale, Huawei Maroc a organisé, le 25 novembre à Essaouira, la 2e édition du Forum Digitech Ecosystem Summit. Cet événement de grande envergure s’est déroulé en présence d’un parterre de personnalités, dont André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration, ainsi que de Tarik Ottmani, président du conseil communal d’Essaouira.

Réunissant des acteurs institutionnels, des représentants des secteurs public et privé ainsi que des experts en technologies de l’information et de la communication (TIC), cette rencontre a eu pour objectif de mettre en exergue le rôle pionnier que joue Huawei, qui va bien au-delà de sa position stratégique d’équipementier de premier rang au Maroc, mais se distingue aussi par ses orientations fortes en faveur d’une économie digitale nationale dynamique et inclusive.

Le Digitech Ecosystem Summit 2023 a été l’occasion pour Huawei de s’associer au ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, ainsi qu’au ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration, pour la signature de deux conventions de partenariat majeures. Ces accords viennent renforcer l’engagement de Huawei dans le développement numérique du Maroc et consolident sa collaboration avec les entités gouvernementales et locales.

L’appel d’André Azoulay

«Je suis aujourd’hui le témoin de cet événement exceptionnel ici à Essaouira auquel je suis très sensible. Je tiens à exprimer ma gratitude envers Huawei, car votre compréhension d’Essaouira est une source d’inspiration. C’est un témoignage de confiance envers une ville qui ne recule devant rien, prête à accueillir l’avenir tout en préservant son héritage. Cet événement est celui de la jeunesse», a déclaré André Azoulay, avant d’exhorter Huawei à «persévérer dans cette dynamique qui dure déjà depuis 20 ans au Maroc. Ensemble, continuons à progresser vers un Maroc prospère et innovant».

Pour sa part, David Li, directeur général de Huawei Maroc a déclaré : «Le lancement de la deuxième édition du Forum Digitech Ecosystem Summit, née de la convergence des visions de l’ensemble de nos partenaires, met l’accent sur l’importance du renforcement des compétences numériques et la consolidation, in fine, du partenariat public-privé, considéré comme véritable levier de dynamisation de l’économie digitale nationale. En unissant nos forces auprès de nos partenaires clés, nous renforçons notre engagement en faveur de la promotion d’un écosystème numérique résilient».

Le DG de Huawei Maroc a, par ailleurs, précisé que le géant chinois continuera à «investir dans les talents et l’innovation, et à soutenir les aspirations du Maroc pour une transformation digitale durable et prospère, et ce, en ligne avec sa mission d’entreprise qui consiste à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation, pour construire un monde entièrement connecté et intelligent».

Des accords pour accompagner la transition numérique du Maroc

Le premier MoU, une collaboration tripartite impliquant Huawei, le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration, marque un tournant significatif dans le cadre du programme Digitech Talent Huawei.

Pensé pour répondre aux besoins stratégiques de la transition numérique du Maroc, cet accord met l’accent sur le renforcement des compétences en TIC, au profit des fonctionnaires du ministère, de ses partenaires, ainsi que les associations de la société civile retenus, conformément à la stratégie NASSIJE. Ce partenariat ambitieux s’engage non seulement à fournir une formation spécialisée et certifiante en matière des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ainsi que des sessions de formation interactives, portées par des experts certifiés Huawei, mais prévoit également des formations complémentaires en soft skills.

Ces initiatives, reflétant la politique de responsabilité sociale de l’entreprise de Huawei, visent à catalyser la formation et le transfert d’expertise dans le domaine des NTIC, en renforçant l’innovation, les connaissances et les compétences numériques des fonctionnaires du ministère, de ses partenaires, ainsi que les associations de la société civile retenus pour qu’ils puissent assurer leur inclusion digitale, bénéficier des opportunités qu’offre le numérique et atteindre, ainsi, leur plein potentiel.

Le deuxième accord, un MoU paraphé entre Huawei et l’Association Essaouira Mogador pour la province Essaouira, démontre plus que jamais l’engagement de Huawei envers le développement local. En collaborant avec cette association, Huawei ambitionne de stimuler l’innovation, d’encourager les compétences numériques au niveau communautaire et de favoriser la croissance économique de la région.

Cet accord a pour objet de renforcer la scène événementielle d’Essaouira en apportant un soutien dynamique aux événements culturels locaux. Cette approche visionnaire aspire à stimuler la vitalité culturelle d’Essaouira, tout en créant des liens durables entre la technologie et la richesse artistique de la région.

Un troisième MoU a, en outre, été signé entre Huawei et la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI), portant sur la formation et la certification des étudiants et des enseignants de l’École SUPTECH Essaouira et Mohammedia dans les domaines technologiques, leur permettant également de tirer profit du programme Digitech Talent Huawei. Les trois accords s’inscrivent en droite ligne avec la vision de Huawei qui aspire à être un catalyseur de la formation, du développement et de l’innovation numérique au Maroc.

Huawei récompense les meilleurs étudiants

Grand temps fort de cette édition, une cérémonie de remise des prix d’honneur a été organisée en faveur de l’équipe d’étudiants baptisée «Coding Heroes», composée d’enfants âgés de 10 à 12 ans, qui avait fièrement représenté l’école marocaine et le Royaume du Maroc à la compétition arabe de Robotique au Qatar, «First LEGO League». Les six élèves du secteur scolaire Bouayach à Midelt avaient brillamment réussi à atteindre la troisième place et ont été honorés du Prix du Meilleur Design, démontrant ainsi leur détermination exceptionnelle.

Par ailleurs, une deuxième cérémonie de remise des prix d’honneur a été consacrée aux meilleurs enseignants et ambassadeurs du programme Digitech Talent Huawei. L’entreprise, à travers ce programme, encourage le développement des TIC en accompagnant les enseignants-chercheurs à ouvrir des classes abordant les nouvelles technologies comme l’AI ou le big data.

Dans le cadre de cette cérémonie, deux meilleurs étudiants de l’Université Hassan Premier et sept professeurs ont été honorés, représentant respectivement l’Université Hassan II, l’Université Hassan Premier de Settat, l’Université Caddi Ayyad, l’Université Abdelmalek Essaâdi, Youcode Youssoufia et l’Université Ibn Zohr. Les gagnants et talents méritants du concours «ICT Compétition 2022-2023» ont également été récompensés avec la remise des prix aux meilleures équipes du Maroc.

À travers le Forum Digitech Ecosystem Summit 2023, Huawei Maroc réitère son engagement de créer un impact solide et durable en tirant parti de l’innovation et de la collaboration. Convaincu que les technologies numériques offrent des perspectives uniques en matière de développement économique et social, Huawei s’engage au service d’un écosystème TIC plus performant et plus robuste.