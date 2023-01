Halieutis : L’Espagne sera le pays à l’honneur

Les préparatifs de la sixième édition du Salon Halieutis vont bon train. «97% de la superficie totale du site (7.801m²) a été déjà commercialisée». La nouvelle édition du Salon se tiendra du 1er au 5 février 2023 à Agadir au parc des expositions et table sur une affluence de 50.000 visiteurs. Ce sera sous le thème : «Pêche et Aquaculture durables: leviers pour une économie bleue inclusive et performante» avec au programme des conférences, des ateliers thématiques et des rencontres B to B.

Cette année, c’est l’Espagne qui sera à l’honneur lors de la rencontre. A ce rendez-vous devenu plateforme de référence au niveau national et international pour la promotion du secteur halieutique, participeront 260 exposants composés d’opérateurs du secteur de la pêche, de la transformation des produits de la mer et de l’aquaculture. Le tout représentera 48 pays dont les 22 pays membres de la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT). Ce sera l’occasion d’exposer les nouveautés du secteur et ses innovations. A noter dans ce contexte que le Salon sera organisé autour de 7 pôles (institutionnels, international, valorisation & process, flotte & engins, innovation, développement durable et animation).

L’événement sera l’occasion de débattre de l’avenir du secteur halieutique à l’ère de la transition vers l’économie bleue. Pour rappel, la production halieutique nationale a totalisé en 2021 un volume de 1,42 million de tonnes, générant un chiffre d’affaires de 15 milliards de dirhams, plaçant ainsi le Royaume au premier rang des producteurs africains et à la 15e place à l’échelle mondiale. Le souci de préserver le potentiel halieutique est cependant au cœur des préoccupations. Face aux changements climatiques, il est aussi indispensable d’améliorer la capacité d’adaptation du secteur et sa résilience. Il est ainsi impératif d’accompagner tous les acteurs du secteur halieutique et aquacole dans leur transition vers des démarches innovantes afin de leur permettre d’opérer une réelle transformation bleue vers des systèmes de production alimentaire durables et résilients, soulignent les experts.