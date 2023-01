Globex – Amethis : deal pour monter en GAMME

«L’opération s’est très bien déroulée. Nous sommes heureux de nous allier à ce fonds d’investissement qui fait partie d’Edmond de Rothschild Private Equity. Il s’agit d’un gage de garantie pour nous et qui va nous permettre de passer à un nouveau palier de croissance». C’est en ces mots qu’Omar El Kadiri, PDG du groupe Globex, nous commente la récente prise de participation du gestionnaire de fonds d’investissement Amethis de 30,5% de Globex. Si Omar El Kadiri est resté discret par rapport au montant de la prise de participation d’Amethis, il nous a annoncé les principaux investissements qui seront consentis grâce à cette opération. En tout, ce sont pas moins de 150 millions de dirhams qui seront mobilisés par le groupe les quatre prochaines années en investissements. «Nous allons disposer d’une grande plateforme de tri à l’aéroport de Casablanca et nous allons renforcer de manière importante nos capacités de stockage», nous confie-t-il. Ces capacités devront atteindre entre 5.000 et 10.000 m2. Aujourd’hui, cette capacité de stockage est relativement faible (entre 1.000 et 1.500 m2).

Groupe appartenant à la famille El Kadiri, Globex détient et exploite la franchise de Fedex Express au Maroc, au Sénégal et au Cameroun. Créé en 1998 à Casablanca, Globex opère dans la messagerie express, le fret, les solutions de transit et de stockage. Le groupe dispose de licences Express et Trade Logistics de Fedex, ainsi que d’une licence de TNT.

Amethis, un milliard de dollars d’actifs sous gestion

A travers cet investissement, Amethis souhaite accompagner Globex dans le renforcement de sa position de leader régional grâce à l’identification de plusieurs relais de croissance à court et moyen terme de façon à améliorer ses marges et consolider ses parts de marché. «Ces relais comprennent plusieurs axes stratégiques, tels que la création d’une plateforme logistique au Maroc, qui deviendrait dans le contexte actuel de renforcement des échanges Sud-Sud un hub pour l’Afrique, en plus du développement de l’activité de fret au Maroc. Il s’agit également d’améliorer les avantages concurrentiels du groupe comme les délais de livraison, et développer les activités au Sénégal et au Cameroun», a déclaré le groupe Amethis dans un communiqué annonçant la prise de participation minoritaire.

Fondé par Luc Rigouzzo et Laurent Demey et membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, Amethis est un gestionnaire de fonds d’investissement axé sur le continent africain, avec des actifs sous gestion proches d’un milliard de dollars et plus d’une trentaine d’investissements réalisés à ce jour. Amethis apporte du capital de croissance à des champions prometteurs de taille moyenne dans une diversité de secteurs, offrant un soutien à la croissance à travers son réseau international couvrant l’Europe et l’Afrique. Avec six bureaux à Paris, Abidjan, Casablanca, Nairobi, Le Caire et Luxembourg, l’équipe d’Amethis comprend plus de 45 professionnels expérimentés avec une forte expertise régionale et sectorielle.

Verbatim

«Nous sommes ravis d’accueillir Amethis à nos côtés pour entamer l’expansion de Globex au Maroc et en Afrique subsaharienne. Son entrée au capital vient à point nommé pour nous soutenir durant cette phase de croissance et ainsi réaliser notre ambition de devenir un acteur régional incontournable du transport express et de la logistique».

Omar El Kadiri, PDG de Globex.