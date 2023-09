Gigafactories au Maroc : Du concret dès 2025

Le Maroc se positionne plus que jamais en tant qu’acteur futur dans la géopolitique de la mobilité propre et des énergies vertes, en particulier dans l’industrie des batteries électriques. Et les annonces d’investissements dans le Royaume des géants du secteur, notamment asiatiques, se succèdent.

Le coréen LG Chem, filiale du groupe LG, a ainsi annoncé, dimanche 24 septembre, avoir conclu un partenariat avec Youshan, filiale du groupe chinois Huayou, pour la construction d’une usine de cathodes LFP (lithium-fer-phosphate) au Maroc, soit à proximité de «la plus grande réserve mondiale de roches phosphatées».

Selon un communiqué du groupe coréen, l’usine produira 50.000 tonnes métriques de matériaux de cathodes LFP par an, à partir de 2026. De quoi équiper 500.000 véhicules électriques d’entrée de gamme, avec des batteries d’une capacité de 50 kilowatts-heures (kWh) offrant une autonomie de 350 kilomètres. Une unité de conversion de lithium est également au programme. Elle devra démarrer sa production de masse d’ici 2025, avec une capacité annuelle de 52.000 tonnes de lithium.

«Nous répondrons activement au marché émergent des matériaux cathodiques LFP avec l’usine marocaine comme base mondiale», a déclaré Shin Hak-cheol, PDG de LG Chem. «Notre objectif est de créer une chaîne d’approvisionnement solide et verticalement intégrée, allant des matières premières aux précurseurs et aux matériaux cathodiques, afin de consolider notre statut de premier producteur mondial de composants pour batteries», a-t-il ajouté.

D’après LG Chem, les cathodes LFP produites dans l’usine marocaine seront destinées au marché nord-américain, et seront «éligibles aux subventions américaines contenues dans la loi américaine “Inflation Reduction Act” (IRA), le Royaume étant signataire d’un accord de libre-échange avec les États-Unis».

Le projet du chinois CNGR avec Al Mada opérationnel en 2025

Plus tôt dans la semaine, un autre projet phare a été annoncé, toujours en relation avec l’écosystème industriel marocain des batteries pour véhicules électriques : le fonds d’investissement Al Mada a noué une alliance avec le chinois CNGR Advanced Material Company, un des leaders mondiaux dans la fabrication de composants de batteries pour véhicules électriques, afin de construire un complexe industriel au Maroc, à Jorf Lasfar plus précisément.

Selon Bloomberg, la construction de l’usine débutera cette année, avec une première production de matériaux pour batteries prévue pour 2025. D’autres sites sont prévus et l’investissement total est estimé à plus de 20 milliards de dirhams. Le partenariat prévoit de développer des «précurseurs de matériaux actifs» pour les batteries au nickel, au cobalt et au manganèse, ainsi que de créer des unités de production de cathodes pour les cellules au phosphate de lithium et des installations de recyclage des matériaux. La production du projet, suffisante pour équiper plus d’un million de voitures électriques par an, sera destinée principalement à l’export.