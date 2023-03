Ghita Msefer, Une passionnée très… à cheval sur son métier

Ghita est connue dans le domaine de la psychologie et du développement personnel, mais moins dans celui de l’équitation, une passion qu’elle a su entretenir depuis son jeune âge. Elle explique : «J’accompagnais souvent mon père, lui-même passionné de chevaux, au club de l’Etrier. Du coup, je me suis mise à l’équitation et, depuis, je ne cesse d’en faire». Selon elle, «l’équitation n’est plus aujourd’hui un sport réservé à une élite. Dans la culture marocaine, le cheval a toujours été un symbole, associé aux fêtes, telles que les Moussems ou les Tbouridas».

Dès l’âge de 10 ans, elle a participé à de nombreux concours nationaux et internationaux de saut d’obstacles, une discipline exigeante qui nécessite beaucoup de rigueur. Elle précise : «Tout se joue sur le mental. On a besoin d’être en harmonie avec notre alter ego, le cheval». Elle a remporté plusieurs titres nationaux, notamment à Dar Essalam à Rabat, et participe actuellement à des concours internationaux tels que ceux de Deauville ou de Megève en France, qui rassemblent les plus grands cavaliers du monde.

Le cheval est également un outil de travail pour nos séances de psychologie. «J’ai souvent accompagné des enfants en difficulté dans leur développement. L’équithérapie permet de travailler sur des difficultés d’ordre psychique telles que l’angoisse, le retard intellectuel, ou encore sur le langage, le manque d’estime de soi, certains troubles de comportement…». Autre avantage de ce type d’action d’accompagnement, les participants sont en plein air et travaillent aussi la dimension physique grâce aux jeux avec les chevaux (monter à cheval, courir, sauter, etc.). Pour elle, l’utilisation du cheval comme moyen d’atteindre un véritable développement personnel et professionnel s’avère très efficace.

De même pour les adultes, les bienfaits du cheval sont indéniables. «Je propose notamment l’équitation lors des team buildings et des séminaires de gestion du stress. Le coaching et le développement personnel et professionnel par le biais de l’activité équestre permettent régulièrement aux participants d’améliorer leurs capacités de maîtrise mentale et émotionnelle (dimensions du plaisir, de l’angoisse, de la colère, du stress, des ressentiments, de l’agressivité…)», conclut-elle.

Quels équipements ?

Pantalon, blouson, veste de concours, polo, gants, casque… Il existe un large choix d’équipements, qu’on soit débutant ou confirmé. Ils ne nécessitent pas forcément un gros investissement, car on en trouve à tous les prix. Le plus important étant que cet équipement respecte les normes en vigueur.

Où pratiquer ?

Pour s’initier au cheval, rien de tel que les fermes équestres pour allier sport et air pur. Pour le saut d’obstacle, bon nombre de clubs comme le Club équestre de Sidi Othman, le Royal club Carrefour à Benslimane, le Centre équestre Les Cigognes de Bouznika, proposent des activités pour tous les âges.

Quelle compétition ?

Débutant ou confirmé, chaque cavalier peut tenter la compétition. Avec des galops en poche et une licence, un cavalier peut prétendre à la compétition. Pour cela, il doit intégrer l’équipe compétition de son club.

Un cours compétition par semaine est un minimum.