Gaz de Tendrara : Sound Energy reçoit une offre de financement de plus de 2,3 MMDH d’Attijariwafa bank

Le financement de la phase II du projet gazier de Tendrara s’accélère. La société britannique Sound Energy annonce ce mercredi dans un communiqué avoir reçu «une offre conditionnée» du groupe bancaire Attijariwafa bank, pour un financement maximum de 2,365 milliards de dirhams (environ 237 millions de dollars).

Ce financement servira à la conception, au forage, à la construction et l’exploitation de puits, d’une unité de traitement et d’un gazoduc (reliant l’unité de traitement au Gazoduc Maghreb-Europe) pour transporter et vendre le gaz naturel produit dans le cadre de la concession de production de Tendrara, à l’Office nationale de l’électricité et de l’eau (ONEE).

Le prêt, garanti à 100% par Attijiriwafa bank, est d’une durée de 12 ans, dont 2 ans de période de grâce à compter du premier prélèvement. Parmi les conditions de ce financement, figure un niveau d’endettement maximum de 65%. L’emprunteur a jusqu’au 30 septembre pour satisfaire les conditions préalables.

«Nous nous réjouissons d’avoir reçu l’offre conditionnée de notre arrangeur de dettes et banque chef de file Attijariwafa bank pour un montant majoré de 2,365 milliards de dirhams. La majorité des conditions suspensives à leur offre sont prévisibles, et nous en proposons un certain nombre depuis longtemps», a souligné, confiant, le président exécutif de Sound Energy, Graham Lyon.

Pour rappel, la société britannique, cotée à la Bourse de Londres, avait annoncé le 23 juin dernier avoir mandaté Attijariwafa bank pour la mise en place d’une facilité de dette senior à long terme, d’une durée maximale de 12 ans, d’environ 2,25 milliards de dirhams.

Rappelons également qu’en novembre 2021, Sound Energy et l’ONEE avaient signé un accord contraignant pour la vente du gaz naturel de la concession de Tendrara sur une durée de dix ans. Sound Energy s’est engagé dans ce sens à livrer au Gazoduc Maghreb-Europe un volume contractuel annuel allant jusqu’à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel, et ce pendant une période de dix ans. En mars 2022, un accord a été conclu autorisant le raccordement de la concession de production de Tendrara au GME, via un nouveau gazoduc qui sera construit sur 120 km.