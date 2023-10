Gaz de Larache : l’étude d’impact environnemental approuvée pour le projet Anchois

La firme britannique Chariot, qui détient avec son partenaire l’Onhym le permis Lixus Offshore au large de Larache, annonce ce mardi que l’étude d’impact environnemental du projet gazier Anchois, a reçu l’approbation des autorités marocaines.

Ce processus d’approbation de l’étude d’impact environnemental a été mené sur une période de 12 mois, précise la compagnie dans un communiqué. Et ce à travers des enquêtes préalables environnementales et sociales onshore et offshore, un programme d’engagement des parties prenantes ouvert et transparent organisé en collaboration avec les parties concernées, et un processus d’enquête publique qui s’est étendu à quatre provinces locales

Le rapport final définit les mesures de planification, d’atténuation et de surveillance requises à suivre pendant la construction et la production. Chariot précise que l’étude d’impact environnemental intègre les recommandations du Comité national de l’environnement. Elle est valable cinq ans et couvre tous les aspects du développement, y compris les futurs puits et infrastructures offshore, l’installation centrale de traitement sur terre, et la connexion avec le Gazoduc Maghreb Europe.

«L’obtention de l’approbation de cette étude d’impact environnemental est une étape majeure pour le projet Anchois et représente le point culminant du temps et du travail d’équipe consacrés à ce processus critique», a commenté Pierre Raillard, responsable de l’activité Gaz et directeur Maroc chez Chariot .

Rappelons que Chariot a conclu, le 12 décembre 2022, un accord de principes avec l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), autour de la vente à long terme du gaz du projet gazier d’Anchois. Il s’agit de la vente à l’Office d’une quantité de 1,69 millions de mètres cubes de gaz par jour (60 mmscf, soit 60 millions de pieds cubes), pendant au moins 10 ans. Ce gaz sera livré via le gazoduc Maghreb-Europe (GME).

Par ailleurs, en mai dernier, Chariot signait avec Vivo Energy un accord prévoyant la mise en place d’un contrat de vente de gaz à long terme pour une portion de la future production de gaz du projet Anchois, avec l’objectif de satisfaire en gaz la demande du secteur industriel marocain.

Le démarrage de la production du projet Anchois est prévu courant 2025, avec une production annuelle de l’ordre de 300 millions normaux mètres cubes.