Gaia Energy inaugure une centrale photovoltaïque pour FIT Voltaira Morocco à Tanger Med

Gaia Energy vient d’inaugurer une centrale photovoltaïque de 386,41 kWc située sur le toit de l’usine de câblage automobile de FIT Voltaira Morocco située dans la plateforme industrielle Tanger Med.

La centrale permettra à l’entreprise spécialisée dans la fabrication des câbles automobile et e-bike, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, réduire ses coûts d’énergie et renforcer sa compétitivité, indique Gaia Energy dans un communiqué.

«Nous sommes fiers d’avoir inauguré cette centrale photovoltaïque aujourd’hui, qui marque une étape importante dans notre engagement en faveur de l’environnement. Nous sommes convaincus que cette installation sera bénéfique à la fois pour notre entreprise et pour la communauté locale», a déclaré Nabil Zerrouk, DG de FIT Voltaira Morocco.

De son côté, Moundir Zniber, Président de Gaia Energy, a souligné que la concrétisation de ce projet «illustre notre ferme engagement en faveur de la transition énergétique. Nous sommes convaincus que chaque initiative dans le domaine des énergies renouvelables compte et crée un impact positif sur notre environnement. Cette réalisation n’est qu’un pas parmi tant d’autres sur le chemin de la décarbonisation et de la construction d’un monde plus respectueux de l’environnement».

Créé en 2009, Gaia Energy est l’un des plus importants développeurs de projets d’énergie renouvelable en Afrique. L’entreprise est présente dans une dizaine de pays africains avec un pipeline de projets de plus de 6 GW en éolien et solaire photovoltaïque.

Elle développe aussi plusieurs projets à grande échelle dans l’hydrogène vert et l’ammoniac vert, avec un pipeline de 8 projets pour une capacité totale de 60 GW à travers le continent.