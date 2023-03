Fonds Mohammed VI : Mohamed Benchaâboun rassure

Comment avance le Fonds Mohammed VI pour l’investissement ? Plusieurs opérateurs privés se posent cette question depuis quelques mois. Lors de la Journée Nationale de l’Industrie, organisée le 29 mars à Casablanca, Mohamed Benchaâboun leur a répondu et les a rassurés. «Je tiens à vous dire que nous sommes prêts. Nous allons lancer très prochainement les appels à manifestation d’intérêt pour désigner les sociétés de gestion qui devront gérer les sous-fonds thématiques», a annoncé le DG du Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Le volet gouvernance prend ainsi forme depuis la tenue, le 29 décembre 2022, de la première réunion du conseil d’administration du Fonds, marquant ainsi opérationnalisation. Lors de cette réunion, le modèle organisationnel et les principales règles de gouvernance ont été finalisés et présentés aux membres du conseil d’administration. Un comité d’audit et un autre dédié à la stratégie et à l’investissement ont également été créés.

En attendant la finalisation de tous les organes de gouvernance de l’entité, Benchaâboun ne compte pas se reposer sur ses lauriers. «Nous n’allons pas attendre la désignation des sociétés de gestion. Nous pouvons dès maintenant étudier tous les projets», a-t-il lancé aux participants à la Journée organisée par le ministère du Commerce et de l’Industrie et la CGEM. Une manière de rassurer quant au démarrage de l’entité censée devenir «un Fonds souverain de référence».

Mohamed Benchaâboun a clôturé son speech par un message destiné au secteur privé : «Aux opérateurs privés et porteurs de projets d’investissement, Osez ! Il faut voir loin pour essayer de repérer des marchés à l’échelle internationale. Nous sommes là pour vous accompagner par l’ensemble des outils innovants dont nous disposons et nous ferons en sorte que vos projets soient réalisés».

Rappelons que le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, doté de 15 milliards de dirhams provenant du Budget général de l’État, a pour objet la promotion de l’investissement et le relèvement des capacités de l’économie nationale, en dotant les secteurs productifs du soutien nécessaire et en finançant et accompagnant les grands projets, dans le cadre de partenariats public-privé, dans divers domaines. L’entité s’appuiera sur des fonds sectoriels ou thématiques qui interviendront, chacun dans un segment spécifique, avec des mécanismes appropriés à son périmètre (restructuration industrielle, innovation et activités à fort potentiel de croissance, promotion des petites et moyennes entreprises, infrastructures, agriculture, tourisme…).