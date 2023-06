“Fonds Innov Invest” : c’est parti pour la 2ème édition

L’institution financière publique Tamwilcom vient de lancer la nouvelle édition du “Fonds Innov Invest” (F2I), s’inscrivant dans la continuité de ses activités de soutien aux startups et à l’écosystème de l’innovation.

Un appel à manifestation d’Intérêt vient d’être lancé aujourd’hui, mercredi 28 juin, et ce jusqu’au 17 juillet prochain. L’objectif est de sélectionner une vingtaine de structures d’accompagnement et d’incubateurs intervenant à l’un des stades suivants : l’idéation, l’incubation ou la pré-accélération. Ces structures devront élaborer une proposition de valeur claire pour adresser l’un ou l’autre de ces segments, avec pour objectif d’accroître les chances de réussite des startups accompagnées pour en faire des entités créatrices de valeur et d’emplois, souligne un communiqué de Tamwilcon, notant que le segment “accélération” sera adressé par la suite, à travers une offre spécifique.

Par la même occasion, Tamwilcom mène une campagne de labellisation des structures d’accompagnement qui auront pour mission de déployer une nouvelle génération de produits de financement en faveur des porteurs de projets et startups innovants.

Il convient de souligner que cette 2ème édition vise l’accompagnement de près de 800 startups qui seront financées sur une durée de cinq années.

Opérant depuis 2017, ce dispositif a permis le financement de plus de 500 startups marocaines, tout en soutenant les activités de structures d’accompagnement actives au niveau de l’écosystème marocain.