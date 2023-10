Financement: le Maroc, la SIFC et la SID signent un MoU à Marrakech

Le Maroc a signé, mercredi à Marrakech, un mémorandum d’entente avec la Société islamique internationale de financement du commerce (SIFC) et la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), affiliées au Groupe de la Banque islamique de développement, visant à se doter d’un cadre général pour améliorer l’interopérabilité et renforcer le potentiel de développement économique et social.

Cet accord a été signé par Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, et Hani Salem Sonbol, PDG de la SIFC et PDG par intérim de la SID, lors d’une réunion tenue en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Le mémorandum vise à renforcer la coopération entre toutes les parties dans plusieurs domaines, en mettant l’accent sur l’importance du secteur énergétique en tant que moteur du développement économique et social du Royaume.

Les deux institutions financières islamiques entendent soutenir le secteur de l’énergie à travers le financement d’entreprises publiques et privées, ainsi que le renforcement du financement des petites et moyennes entreprises et le transfert de l’expertise agricole du Royaume vers les pays de l’Organisation de la coopération islamique.

Aux termes de l’accord, les deux institutions se focalisent sur l’appui à des projets de partenariat public-privé au Maroc, en plus de fournir des financements à divers secteurs, tels que l’industrie manufacturière, les services, les mines et les infrastructures.

Cette réunion a été marquée par le lancement du “Plan d’Action Pays” de la Société islamique internationale de financement du commerce et de la Société islamique pour le développement du secteur privé pour la période 2024-2026.

Dans le cadre de ce programme, la SIFC prévoit d’approuver de nouveaux financements pouvant atteindre 100 millions de dollars américains pour soutenir les importations de biens stratégiques et renforcer les efforts des entreprises marocaines concernées par le secteur de l’exportation.

Ce programme vise également à renforcer la coopération avec les partenaires stratégiques du Royaume, et à encourager les institutions marocaines à participer aux projets de la SIFC visant à valoriser les exportations nationales dans des secteurs clés, tels que l’énergie, l’agriculture et l’équipement.

Quant au “Plan d’Action Pays” de la SID, il prévoit l’approbation de nouveaux financements et investissements d’une valeur de 100 millions de dollars américains au profit des entreprises marocaines afin de mettre en œuvre des projets locaux et transfrontaliers.

La SID cherche également à renforcer l’inclusion financière, le financement des petites et moyennes entreprises et le financement participatif au Maroc.