Financement des Startups : Le ministère de la transition numérique se réunit avec CDG, CDG Invest et le fonds Mohammed VI

La ministre déléguée auprès du chef de gouvernement en charge de la transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a tenu au siège du ministère une réunion de travail avec le Fonds Mohammed VI représenté par son directeur général Mohamed Benchaâboun, avec la Caisse des Dépôt et de Gestion représentée par son DG, Khalid Safir et CDG Invest représentée par son DG, M. Yassine Haddaoui.

Cette réunion s’inscrit dans la mise en œuvre de l’offre startup nationale visant à structurer et mettre en œuvre une offre globale d’accompagnement et de financement dédiés.

Les responsables ont ainsi convenu de structurer des véhicules d’investissement conjoints afin de soutenir les startups dans leurs levées de fond et les appuyer dans leur développement.

Rappelons qu’une convention-cadre visant à structurer et à mettre en œuvre une offre d’accompagnement et de financement destinée aux start-up marocaines a déjà été signée entre ce ministère, la CDG et CDG Invest, le 26 décembre dernier.