Vidéo. Financement de projets : 273 MDH pour appuyer l’innovation industrielle

Le gouvernement a procédé à la signature de contrats de financement de 44 projets de recherche et développement et d’innovation industrielle et 5 contrats programmes État/clusters avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), les porteurs de projets ainsi que les présidents des clusters retenus, lors d’une une cérémonie organisée le 22 décembre 2023, à Rabat, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, et de Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Ces contrats de financement de projets de R&D et d’innovation industrielle s’inscrivent dans le cadre du programme d’appui à l’innovation industrielle financé à travers le Fonds de soutien de l’innovation (FSI) dont l’objectif est de soutenir les projets industriels et les domaines technologiques liés à l’industrie, particulièrement les métiers d’avenir.

Le ministre de l’Industrie et du commerce a souligné lors de cette réunion que «l’innovation et la R&D est un levier incontournable pour le renforcement de la souveraineté industrielle de notre pays. La signature de ces contrats permettra de consolider davantage notre écosystème national de l’innovation, d’accélérer la montée en gamme des produits made in Morocco, d’améliorer l’intégration locale et d’assurer le développement technologique de l’industrie nationale.»

Les 44 projets constituent le 2e lot retenu à l’issue de l’appel à projets relatif audit programme, lancé par le ministère de l’Industrie et du commerce et la CGEM. Le coût global de ces projets est de 273 MDH. La prime à l’innovation octroyée par l’État à travers le FSI est d’environ 114 MDH. Pour rappel, le 1er lot a porté sur 14 projets dont les contrats de financement ont été signés en juillet 2023. Le coût global de ces projets est d’environ 50 MDH, dont 28 MDH octroyés par l’État.

Les nouveaux projets retenus sont portés par 24 entreprises industrielles dont 6 grandes entreprises, 12 PME et 6 start-up industrielles et concernent l’industrie agroalimentaire, l’industrie du textile/teinture et délavage, électrique/électronique/énergie, métallurgie, matériaux, aéronautique, ferroviaire, industrie des dispositifs médicaux combinée à l’IA, chimie et parachimie et traitement/recyclage de l’eau.

Les 5 contrats-programmes État/clusters signés concernent des secteurs diversifiés, à savoir l’industrie ferroviaire, l’hydrogène vert, la valorisation industrielle des ressources naturelles et agricoles, l’électronique, la mécatronique et la mécanique, l’industrie halio-alimentaire, aquacole, et la valorisation des produits et des coproduits de la mer. Il s’agit du MTI (Morocco TraIndustry), Green H2 Maroc (Hydrogène vert), COER (Cluster Agroindustriel Oum Er-rbia), CE3M (électronique, mécatronique et mécanique), AHP (Agadir haliopole).

Ces clusters ont été retenus suite à l’appel à projets lancé par le MIC au titre de l’année 2023, dans le cadre du programme d’appui à la mise en place de clusters marocains dans les secteurs industriels et technologiques. L’objectif est de favoriser l’émergence de projets collaboratifs innovants et de R&D à forte valeur ajoutée.

Il est à rappeler qu’une enveloppe budgétaire d’environ 160 MDH pour la période 2022-2028 a été allouée par l’État aux clusters. La subvention totale, versée déjà aux clusters opérationnels depuis le lancement du programme, est d’un montant d’environ 142 MDH.