Finance : Bank of Africa s’allie à Exim Bank China

Bank of Africa a signé, le 13 octobre, un mémorandum de coopération avec Exim Bank China lors des assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tiennent à Marrakech du 9 au 15 octobre. L’accord prévoit l’accompagnement conjoint des projets en Afrique et en Chine à travers des solutions de financement et de garantie.

A travers ce partenariat, les parties visent à joindre leurs efforts pour le soutien de projets dans le trade, l’énergie et l ‘infrastructure en Chine et en Afrique à travers la proposition de solutions de trade finance, cofinancement et garantie ainsi que l’échange d’informations économiques, financières, juridiques et commerciales pertinentes. Les deux groupes conviennent également d’explorer ensemble les possibilités de promouvoir le financement en RMB.

Les assemblées annuelles des conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et du FMI sont l’occasion de réunir des acteurs de différents horizons : divers dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des Fnances et du développement, parlementaires) et du secteur privé, représentants d’organisations de la société civile, experts issus des milieux universitaires) autour des grands dossiers mondiaux.