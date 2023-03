Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (9/20) : Salima Amira

C’était en 2021, la jeune dirigeante, présentée comme la première femme à prendre les commandes de l’antenne marocaine de l’opérateur, est arrivée armée de 17 ans d’expérience dans un secteur où les opérateurs ne se font pas de cadeaux. Il faut dire que la concurrence est rude et l’environnement complexe. Mais cette lauréate de l’école des Ponts ParisTech et de l’école Mohammedia des Ingénieurs était prête à relever le défi, aux côtés des partenaires de l’entreprise autant au Moyen-Orient qu’en Afrique. Il faut dire aussi que Salima Amira a été à bonne école : avant d’enfiler son nouvel habit de Country Manager de la multinationale US, elle a passé deux années chez IBM où elle occupait le poste de directeur de territoire pour le Maroc. Avant cela, elle a assumé diverses fonctions chez Inwi, dans la gestion du développement commercial B2B et la gestion des filiales.

Celle que l’on présente comme étant dotée d’une «pensée agile et analytique», pour reprendre les termes du communiqué annonçant sa nomination, a désormais pour mission de stimuler le développement des affaires, tout en travaillant en étroite collaboration avec les clients et les partenaires de Microsoft pour mieux comprendre et répondre aux besoins et aux attentes du marché et de l’industrie, selon les attentes exprimées par son top management.