Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (7/20) : Abdelmajid Iraqui Houssaini

Dès son arrivée à la tête du premier producteur privé d’électricité au Maroc (44% de la production nationale), Abdelmajid Iraqui Houssaini a œuvré à nouer des relations clés avec des partenaires et fournisseurs internationaux et à élargir la capacité de production. C’est chose faite en mai 2009, avec l’extension de la capacité de l’usine thermique de Jorf Lasfar via de nouvelles unités (unités 5 et 6 qui deviendront opérationnelles en 2014), grâce à un important financement international pour un montant équivalent à 13 MMDH levé́ en multidevises. Sous la présidence d’Abdelmajid Iraqui Houssaini, Taqa Morocco est devenue une infrastructure industrielle de 6 unités, totalisant 2.056 MW, et classée dans le quartile supérieur des meilleures centrales électriques au monde.

En décembre 2013, il est aux manettes de l’introduction en bourse réussie de Taqa Morocco, pour un montant global de 1 MMDH, contribuant à institutionnaliser son tour de table. Il pilote par la suite la transformation digitale de la société, et jette son dévolu sur les énergies renouvelables pour diversifier le portefeuille énergétique du groupe. Une stratégie ponctuée en 2022 par le gain de 5 lots d’une capacité totale de 96 MW dans le cadre de l’appel à projets du programme multi-sites Noor PV II.

Abdelmajid Iraqui Houssaini est titulaire d’un diplôme en finance et d’un MBA de Eastern Michigan University aux états-Unis. Il a commencé sa carrière en occupant le poste de représentant financier au sein de la Metropolitan Life Insurance aux USA. En 1999, il rejoint le groupe CMS Generation en tant qu’Analyste Senior avant de devenir directeur en charge du Business Development et de gérer le volet financier des opérations du groupe au Maroc. En 2007, il est nommé Country Manager du groupe Taqa au Maroc.