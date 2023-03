Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (6/20) : Chouhaid Nasr

Le nouveau patron intègre par la même occasion le Comité exécutif de la zone Afrique et Moyen-Orient de Veolia. Chouhaid Nasr dispose d’une longue expérience dans le management de plusieurs grandes structures, telles que Redal, Amendis, STMicroelectronics, Leoni, Sumitomo, Veolia Transport et Amanor. Côté parcours académique, il détient un Bachelor en sciences physiques à l’université Mohammed V de Rabat, un master en sciences physiques à l’université du Québec au Canada et un Ph.D en Biophysique à l’Université du Québec et à l’Université de Notre Dame aux états-Unis. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets.