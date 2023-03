Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (4/20) : Hamid Bentahar

Car ce diplômé de l’Université de Marrakech a commencé en bas de l’échelle. Il a su allier carrière et études en décrochant plusieurs diplômes, notamment de l’Institut de management hôtelier de Paris ou encore de l’Essec. Trois décennies plus tard, il s’impose au sein du top management du premier groupe hôtelier en Europe et 6e au monde. Grâce à sa ténacité et à force de sacrifices, il est d’abord promu en 2010 directeur général des opérations de Sofitel Maroc, branche luxe d’Accor. Il réussit à implanter la marque et à la renforcer dans plusieurs destinations marocaines. En 2013, il est nommé vice-président opérations de Sofitel Luxury Hotels & Resorts en Afrique. Aujourd’hui, il est PDG d’Accor Gestion Morocco & vice-président exécutif d’Accor Hotels. En parallèle, Bentahar dirige depuis 2008 le Conseil régional du tourisme de Marrakech et a été élu en 2021 président de la Confédération nationale du tourisme (CNT).