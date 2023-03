Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (3/20) : Mehdi Alami

Une nouvelle illustration de confiance de la part de la firme d’Atlanta pour les managers marocains qui ont été nombreux à faire leurs preuves à la tête de cette filiale stratégique. La galaxie Coca-Cola Export Corporation, le quadragénaire (papa de deux enfants) la maîtrise après une douzaine d’années à s’imprégner de la culture de la marque qui a inventé le «think global, act local». Ce lauréat de l’ISCAE avait auparavant fait ses armes auprès d’opérateurs internationaux basés dans le Royaume. Lors de sa dernière mission en tant que Directeur Customer & Commercial Leadership, il a réussi à mettre en place une feuille de route stratégique et une nouvelle organisation commerciale adaptée pour apporter de la valeur ajoutée aux partenaires embouteilleurs de Coca-Cola. Au-delà du pilotage des activités dans un contexte de confinement, avec toutes ses contraintes logistiques, Alami a eu également pour mission de poursuivre la stratégie de croissance de la compagnie et d’accélérer son expansion. Jusque-là, cet amateur de golf réussit à la perfection son swing. Il a réussi à redresser l’activité au Maroc jusqu’à atteindre des ventes record de tous les temps en 2022. En novembre dernier, à travers un de ses embouteilleurs officiels, Coca-Cola a acquis Atlas Bottling Company qui produisait sous licence dans les régions Nord et Oriental dans le Royaume.