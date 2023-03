Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (20/20) : Yahia Chraibi

Le diplômé de l’ESCP Business School, promotion 2006, a commencé sa carrière dans la ville des Lumières en tant que consultant chez le cabinet conseil en management Roland Berger. Peu de temps après, Yahia rejoint l’Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA), filiale de CDG Développement, en tant que chef de projet stratégie et développement, avant d’être recruté par Exton Consulting, cabinet de conseil en matière de management et d’organisation des entreprises, en qualité de manager. En 2011, Yahia Chraibi franchit la porte de Saham Assistance Maroc. Il y chapeaute plusieurs directions, notamment les pôles Assistance, Opérations, etc., avant d’être promu, en 2015, DGA en charge du département commercial et des opérations.