Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (2/20) : Laila Benjelloun

Il faut dire que cette Iscaeiste a été à bonne école, puisque sa carrière chez L’Oréal a démarré par un stage de fin d’études au sein de la division des produits professionnels, suivi d’un CDI en 2000. Elle forgera alors ses compétences managériales en occupant plusieurs postes au Maroc et en France durant les deux décennies qui vont suivre. Un parcours qu’elle ne regrette pas, bien au contraire : «Être à la tête de la filiale marocaine est une fierté, parce qu’elle fait partie des filiales historiques du groupe», confie celle qui dit avoir eu un coup de coeur pour cette entreprise, et ne regrette pas d’avoir suivi son instinct.

Femme de terrain, Laila Benjelloun connaît son marché, ses clients et ses collaborateurs, qui vantent ses valeurs professionelles et personnelles, telles que l’intégrité, la détermination, la persévérance et la résilience.

Avouant ne jamais s’être ennuyée au travail «parce que ses vingt ans de boîte sont un challenge continu», elle ambitionne de faire de L’Oréal Maroc une filiale modèle sur le continent africain en l’érigeant en vivier de talents pour la région et le groupe. Son credo ? Valoriser la biodiversité du pays, puisqu’elle annonce qu’en 2023 «toutes les créations au niveau international de soins et de maquillage de la marque Yves Saint Laurent Beauté ainsi que certains parfums contiendront au moins un ingrédient issu des jardins de L’Ourika». C’est l’avantage, poursuit-elle, d’un management local qui permet de faire connaître la culture du pays. Mais aussi de faire rayonner le Maroc à l’international en apportant des insights locaux et, dans le cas de L’Oréal, une richesse et une diversité ancestrales dans les routines beauté.