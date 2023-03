Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (19/20) : Meryem Chami

Meryem Chami est, depuis octobre 2020, directrice générale d’AXA Assurance Maroc et région CIMA (Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun et Gabon).

Mais avant cela, elle a enchaîné les missions d’envergure: en 2015, elle occupe le poste de directrice générale et fondatrice des filiales d’Altran (aujourd’hui Cap Gemini Engineering) au Maroc et en Tunisie. Elle a également occupé des postes de direction au sein de plusieurs groupes, au moment où ils opéraient leur mue, à l’instar d’Attijariwafa bank où elle chapeaute l’assistance à maîtrise d’ouvrage du schéma directeur IT lors de la fusion BCM-Wafa Bank, ou encore à l’OCP, elle dirige le cabinet du président au lancement de sa nouvelle stratégie, avant d’être nommée directrice exécutive chargée de la transformation. Sa motivation tient en une phrase : démontrer que les entreprises opérant au Maroc et en Afrique, qu’elles soient multinationales ou locales, peuvent être un modèle de management aux standards internationaux.

Malgré son quotidien très chargé, cette mère de trois enfants fait en sorte de dégager du temps libre pour sa famille, et considère son mari comme son partenaire de vie mais aussi de carrière : «Sans son amour, son support, sa compréhension et ses encouragements, je ne serai pas là où je suis».