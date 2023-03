Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (18/20) : Mehdi Sahel

Il prendra en charge l’accompagnement de projets B2B et e-commerce, ainsi que l’implémentation de solutions technologiques, notamment dans le cadre de fusions et acquisitions. Cinq ans après, il rentre au Maroc pour intégrer le Groupe BMCE en tant que Manager au sein de la division Corporate Banking. Mehdi Sahel étend ensuite son expérience dans le domaine bancaire chez Attijariwafa bank en tant que Senior Manager au sein de l’entité «Financement de projets».

Fort de ces expériences, il occupera différents postes à responsabilité dans le secteur du conseil en nouvelles technologies, notamment au sein du groupe Tata Consultancy Services en tant que DG (de 2007 à 2011) et en tant que directeur de Global Business Services d’IBM au Maroc et en Afrique francophone en 2015. Depuis septembre 2022, il est à la tête d’Alstom Maroc, le leader français des équipements et services pour le secteur des transports. La multinationale, qui gère un effectif de 630 employés au Maroc et en France, a réalisé plusieurs projets clés parmi lesquels la livraison de 190 tramways pour Rabat (66 tramways) et Casablanca (124 tramways) ainsi que 12 trains pour le TGV.